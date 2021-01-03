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futebol

Inter de Milão pode vender Lautaro Martínez no final da temporada

Jornal italiano afirma que clube de Antonio Conte passa por problemas financeiros e que pode se desfazer do argentino para acertar as contas. Atleta não sai em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 08:40

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 08:40

Crédito: Lautaro tem sido peça chave da Inter de Milão desde 2018 (Divulgação/Inter de Milão
Lautaro Martínez não irá sair da Inter de Milão nesta janela de transferências de janeiro, mas pode deixar o clube italiano ao final da temporada, segundo o “Tuttosport”. As informações indicam que o clube de Antonio Conte atravessa um momento economicamente complicado e poderia se desfazer do argentino para acertar as contas.O camisa 10 tem contrato com o time nerazzurri até 2023, mas as negociações por sua renovação deram uma esfriada. Em 2020, o atacante esteve próximo de ser contratado pelo Barcelona, mas a crise provocada no clube catalão provocada pela pandemia foi um fato impeditivo. O Manchester City também já mostrou interesse no atleta.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O jovem de 23 anos está em sua terceira temporada com a camisa da Inter de Milão e é peça fundamental da equipe italiana. Lautaro Martínez já participou de 20 jogos na atual temporada, anotou sete gols e distribuiu cinco assistências.

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