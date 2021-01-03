Inter de Milão pode vender Lautaro Martínez no final da temporada

Lautaro Martínez não irá sair da Inter de Milão nesta janela de transferências de janeiro, mas pode deixar o clube italiano ao final da temporada, segundo o “Tuttosport”. As informações indicam que o clube de Antonio Conte atravessa um momento economicamente complicado e poderia se desfazer do argentino para acertar as contas.O camisa 10 tem contrato com o time nerazzurri até 2023, mas as negociações por sua renovação deram uma esfriada. Em 2020, o atacante esteve próximo de ser contratado pelo Barcelona, mas a crise provocada no clube catalão provocada pela pandemia foi um fato impeditivo. O Manchester City também já mostrou interesse no atleta.