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futebol

Inter de Milão planeja renovar contrato com Barella até 2025

Meio-campista é vinculado em diversos clubes europeus da Espanha e Inglaterra, mas atleta tem o desejo de permanecer no clube italiano e fazer história com a Inter...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:38

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 09:38
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A imprensa italiana afirma que o meio-campista Nicolo Barella está na órbita de Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Apesar disso, o portal “FC Inter News” garante que o jogador sonha em fazer história com a Inter de Milão e está mais disposto a renovar seu contrato do que sair do clube nas próximas janelas.
Os dirigentes nerazzurri trabalham nos bastidores para a extensão contratual e o objetivo do clube é ampliar o vínculo atual em mais uma temporada, até 2025. Este prolongamento seria acompanhado de um aumento salarial para o camisa 23, que foi contratado de forma definitiva no último mercado europeu.
O jovem de 23 anos é peça fundamental no esquema do técnico Antonio Conte e tem tido boa participação dentro de campo. Na atual temporada, são nove jogos entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões e Barella alcançou a marca de quatro assistências.

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