Inter de Milão pensa na contratação de Moise Kean para lugar de Lukaku

Crédito: Moise Kean se destacou com o PSG na última temporada (FRANCK FIFE / AFP

Após a saída de Lukaku para o Chelsea, a Inter de Milão cogita a contratação do atacante Moise Kean, segundo a "Sky Italia". As informações indicam que o clube italiano já iniciou as conversas com Mino Raiola, agente do atleta, e que caso um acordo seja fechado, a negociação com o Everton não deve ser um obstáculo.O atacante vestiu a camisa do Paris Saint-Germain na última temporada e teve um bom desempenho ao lado de Neymar e Mbappé. Na Inglaterra, os Toffees acreditavam que poderiam arrecadas um dinheiro com a venda do atleta, mas os franceses buscaram no mercado nomes consagrados, como Messi e Sergio Ramos e não sobrou espaço para o italiano.

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Apesar da Inter de Milão estar cada vez mais próxima de anunciar a chegada de Dzeko, o centroavante é visto como uma reposição mais imediata. O veterano de 35 anos está mais próximo do fim de sua carreira, enquanto Kean está com apenas 21 anos e pode ter um grande futuro retornando ao seu país de origem.