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futebol

Inter de Milão pensa na contratação de Moise Kean para lugar de Lukaku

Jovem atacante se destacou na última temporada emprestado pelo Everton ao PSG, mas deve buscar um novo caminho fora da Inglaterra mais uma vez...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 14:30
Crédito: Moise Kean se destacou com o PSG na última temporada (FRANCK FIFE / AFP
Após a saída de Lukaku para o Chelsea, a Inter de Milão cogita a contratação do atacante Moise Kean, segundo a "Sky Italia". As informações indicam que o clube italiano já iniciou as conversas com Mino Raiola, agente do atleta, e que caso um acordo seja fechado, a negociação com o Everton não deve ser um obstáculo.O atacante vestiu a camisa do Paris Saint-Germain na última temporada e teve um bom desempenho ao lado de Neymar e Mbappé. Na Inglaterra, os Toffees acreditavam que poderiam arrecadas um dinheiro com a venda do atleta, mas os franceses buscaram no mercado nomes consagrados, como Messi e Sergio Ramos e não sobrou espaço para o italiano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar da Inter de Milão estar cada vez mais próxima de anunciar a chegada de Dzeko, o centroavante é visto como uma reposição mais imediata. O veterano de 35 anos está mais próximo do fim de sua carreira, enquanto Kean está com apenas 21 anos e pode ter um grande futuro retornando ao seu país de origem.
Na última temporada com o PSG, o centroavante aproveitou diversas oportunidades em que Neymar, Mbappé ou Icardi não puderam estar em campo. Em 35 partidas pela Ligue 1 e Champions League, o atleta anotou 16 gols e uma assistência.

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