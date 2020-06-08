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futebol

Inter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da Fiorentina

Atacante é filho de Enrico Chiesa, mas jogador também está no radar da Juventus. Clubes italianos pensam no atleta como reposição para possíveis saídas futuras no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 12:49

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 12:49

Crédito: Reprodução/Twitter
Com a provável saída de Lautaro Martínez, a Inter de Milão já pensa na contratação de um possível substituto. O nome da vez que está com força nos bastidores é o de Federico Chiesa, da Fiorentina, filho do histórico Enrico Chiesa, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. No entanto, o atacante está avaliado em 70 milhões de euros (R$ 393 milhões) pela Viola e também interessa a Juventus.
O diretor esportivo nerazzurri, Piero Ausilio, também possui outras opções para o próximo mercado de transferências. Timo Werner pode ser descartado, pois está próximo do acerto com o Chelsea, mas Cavani e Aubameyang ainda estão na mira. A questão que pesa neste momento é a idade destes últimos, pois o uruguaio tem 33 e o gabonês irá fazer 31 este mês de junho. Chiesa possui apenas 22, a mesma idade de Lautaro Martínez.
A disputa pelo jovem italiano não será fácil, pois o atleta também está no radar da Velha Senhora que busca uma peça para substituir Higuaín em um futuro próximo. A equipe também tem o objetivo de rejuvenescer seu elenco e Chiesa pode passar a ser uma das prioridades uma vez que Mauro Icardi foi vendido em definitivo para o Paris Saint-Germain.E MAIS:Jornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco TrincãoMessi volta a treinar com o grupo e Barcelona se prepara para jogoNeymar diz para colegas: 'Quero ir para o Barcelona sim ou sim'Dani Ceballos ainda não sabe se permanecerá no Real Madrid E MAIS:

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