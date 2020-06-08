Inter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da Fiorentina

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Com a provável saída de Lautaro Martínez, a Inter de Milão já pensa na contratação de um possível substituto. O nome da vez que está com força nos bastidores é o de Federico Chiesa, da Fiorentina, filho do histórico Enrico Chiesa, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. No entanto, o atacante está avaliado em 70 milhões de euros (R$ 393 milhões) pela Viola e também interessa a Juventus.

O diretor esportivo nerazzurri, Piero Ausilio, também possui outras opções para o próximo mercado de transferências. Timo Werner pode ser descartado, pois está próximo do acerto com o Chelsea, mas Cavani e Aubameyang ainda estão na mira. A questão que pesa neste momento é a idade destes últimos, pois o uruguaio tem 33 e o gabonês irá fazer 31 este mês de junho. Chiesa possui apenas 22, a mesma idade de Lautaro Martínez.