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futebol

Inter de Milão pensa em Smalling para reforçar a defesa

Atleta pertence ao Manchester United e atuou pela Roma por empréstimo na temporada...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 17:03
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Inter de Milão deseja reforçar seu elenco para a próxima temporada para voltar a vencer o Campeonato Italiano. E segundo o jornal "Daily Express", da Inglaterra, a Nerazzurri tenta a contratação de Chris Smalling, do Manchester United, que jogou na Roma por empréstimo neste ano.Segundo o portal, os Diabos Vermelhos não têm interesse em continuar com o jogador e enxergam uma boa possibilidade de fazer caixa. O periódico ainda informa que o clube inglês deseja, pelo menos, 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) para vendê-lo ao clube do San Siro.
Pela Roma, Smalling fez 37 jogos na temporada, sendo 36 deles como titular. O inglês de 30 anos foi um dos destaques da equipe de Paulo Fonseca, que se classificou à Liga Europa.

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