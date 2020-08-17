Inter de Milão pensa em Smalling para reforçar a defesa

A Inter de Milão deseja reforçar seu elenco para a próxima temporada para voltar a vencer o Campeonato Italiano. E segundo o jornal "Daily Express", da Inglaterra, a Nerazzurri tenta a contratação de Chris Smalling, do Manchester United, que jogou na Roma por empréstimo neste ano.Segundo o portal, os Diabos Vermelhos não têm interesse em continuar com o jogador e enxergam uma boa possibilidade de fazer caixa. O periódico ainda informa que o clube inglês deseja, pelo menos, 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) para vendê-lo ao clube do San Siro.