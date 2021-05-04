Inter de Milão pensa em reforços: veja os nomes em pauta

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

A Inter de Milão foi campeã italiana no último final de semana, mas já pensa em reforços para a próxima temporada. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o clube busca um novo goleiro para revezar e, futuramente, substituir Handanovic, um lateral esquerdo, além de peças para o setor ofensivo.Juan Musso, arqueiro de 26 anos da Udinese, é tido como a primeira opção do técnico Antonio Conte. No entanto, o nome de Marco Silvestri, do Verona, é tratado como uma opção mais viável. Handanovic está com 36 anos e encaminha sua carreira para o final.

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A ala esquerda é outra prioridade da equipe, uma vez que não há um titular fixo e regular. Durante a temporada, Darmin, Ashley Young e Perisic tem se revezado no setor, mas os nomes de Marcos Alonso e Emerson Palmieri, ambos do Chelsea, são os mais cotados.