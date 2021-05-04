Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão pensa em reforços: veja os nomes em pauta

Clube quer um novo goleiro para revezar a temporada com Handanovic, mas também busca peças para a lateral esquerda e o setor ofensivo do elenco...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:37
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
A Inter de Milão foi campeã italiana no último final de semana, mas já pensa em reforços para a próxima temporada. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o clube busca um novo goleiro para revezar e, futuramente, substituir Handanovic, um lateral esquerdo, além de peças para o setor ofensivo.Juan Musso, arqueiro de 26 anos da Udinese, é tido como a primeira opção do técnico Antonio Conte. No entanto, o nome de Marco Silvestri, do Verona, é tratado como uma opção mais viável. Handanovic está com 36 anos e encaminha sua carreira para o final.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A ala esquerda é outra prioridade da equipe, uma vez que não há um titular fixo e regular. Durante a temporada, Darmin, Ashley Young e Perisic tem se revezado no setor, mas os nomes de Marcos Alonso e Emerson Palmieri, ambos do Chelsea, são os mais cotados.
No sistema ofensivo, a Inter busca um meio-campista com capacidade de marcar gols e Kostic, do Frankfurt, é visto com bons olhos. O nome de Dzeko também não pode ser descartado para ser uma opção em caso de ausência de Lukaku, mas o clube deve buscar uma opção mais jovem para o ataque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados