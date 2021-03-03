Inter de Milão não paga United e pode perder Lautaro ou Skriniar

O Manchester United cobra da Inter de Milão o pagamento dos 43 milhões de libras (R$ 344 milhões) que faltam do acordo realizado em 2019 ou algum jogador em compensação. Segundo o “Corriere dello Sport”, os Diabos Vermelhos querem a chegada de Lautaro Martínez, atacante argentino, ou Skriniar, zagueiro eslovaco.Segundo a publicação, o clube italiano não conseguiu pagar um bônus aos ingleses estabelecido em contrato por conta da crise econômica enfrentada. O acordo previa o pagamento de toda a taxa pendente caso algum prazo não fosse cumprido pelo time nerazzurri. Dessa forma, os Red Devils esperam tirar vantagem da situação e conseguir a contratação de um novo atleta.