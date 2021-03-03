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futebol

Inter de Milão não paga United e pode perder Lautaro ou Skriniar

Clube italiano perdeu prazo para pagamento de um bônus por Lukaku, negociado com o clube inglês em 2019, e pode perder um dos jogadores do elenco de Conte...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 16:42
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Manchester United cobra da Inter de Milão o pagamento dos 43 milhões de libras (R$ 344 milhões) que faltam do acordo realizado em 2019 ou algum jogador em compensação. Segundo o “Corriere dello Sport”, os Diabos Vermelhos querem a chegada de Lautaro Martínez, atacante argentino, ou Skriniar, zagueiro eslovaco.Segundo a publicação, o clube italiano não conseguiu pagar um bônus aos ingleses estabelecido em contrato por conta da crise econômica enfrentada. O acordo previa o pagamento de toda a taxa pendente caso algum prazo não fosse cumprido pelo time nerazzurri. Dessa forma, os Red Devils esperam tirar vantagem da situação e conseguir a contratação de um novo atleta.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Lautaro Martínez é um dos jogadores mais valorizados no elenco de Antonio Conte e está próximo da renovação de contrato. O Manchester United está em busca de um defensor no mercado para fazer dupla com Maguire na próxima temporada e tem sido especulado como um dos possíveis destinos de Sergio Ramos ou Varane.

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