Inter de Milão não desiste das contratações de Palmieri e Giroud

Crédito: Divulgação / Chelsea; AFP

Após acertar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, a Inter de Milão agora busca um reforço para a lateral-esquerda, de acordo com o "Tuttosport". E o nome é de um jogador conhecido do futebol italiano. Trata-se de Emerson Palmieri, do Chelsea. O atleta atuou por Palermo e Roma no País da Bota.

Além do ala, os Nerazzurris também querem um centroavante e a opção é em Giroud, que atua junto com Palmieri. O atleta, inclusive, foi alvo do clube italiano na janela de inverno, em janeiro, mas acabou permanecendo no Stamford Bridge.