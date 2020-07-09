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futebol

Inter de Milão não desiste das contratações de Palmieri e Giroud

Clube italiano já contratou Hakimi para a lateral-direita e continua atento ao mercado de transferências em busca de mais nomes para o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 20:48

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 20:48

Crédito: Divulgação / Chelsea; AFP
Após acertar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, a Inter de Milão agora busca um reforço para a lateral-esquerda, de acordo com o "Tuttosport". E o nome é de um jogador conhecido do futebol italiano. Trata-se de Emerson Palmieri, do Chelsea. O atleta atuou por Palermo e Roma no País da Bota.
Além do ala, os Nerazzurris também querem um centroavante e a opção é em Giroud, que atua junto com Palmieri. O atleta, inclusive, foi alvo do clube italiano na janela de inverno, em janeiro, mas acabou permanecendo no Stamford Bridge.
Segundo o portal, o time de Antonio Conte oferecerá 30 milhões de euros (quase R$ 180 milhões) aos Blues pela contratação de ambos, já que a primeira oferta, no valor de 20 milhões de euros (quase R$ 120 milhões), foi recusada.

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