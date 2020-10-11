Inter de Milão mira Agüero, que está em fim de contrato com o City

O Manchester City pode perder um de seus maiores ídolos de graça. Com o contrato se encerrando, Sergio Agüero atrai interesse da Inter de Milão. De acordo com a imprensa italiana, o clube treinado por Antonio Conte estuda oferecer dois anos de contrato e opção de renovar por mais uma temporada.O Manchester City já está no mercado procurando um possível substituto para o atacante, que provavelmente não irá renovar com o clube. Os nomes estudados pelos Citizens não foram divulgados.