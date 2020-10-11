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futebol

Inter de Milão mira Agüero, que está em fim de contrato com o City

Clube italiano quer oferecer dois anos de contrato ao atacante argentino de 32 anos...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 15:49

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:49

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
O Manchester City pode perder um de seus maiores ídolos de graça. Com o contrato se encerrando, Sergio Agüero atrai interesse da Inter de Milão. De acordo com a imprensa italiana, o clube treinado por Antonio Conte estuda oferecer dois anos de contrato e opção de renovar por mais uma temporada.O Manchester City já está no mercado procurando um possível substituto para o atacante, que provavelmente não irá renovar com o clube. Os nomes estudados pelos Citizens não foram divulgados.
Lenda do clube inglês, Agüero está no Manchester City desde 2011. Ele atuou em 370 partidas, marcou 254 gols e deu 73 assistências.

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