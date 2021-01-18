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Inter de Milão mira a contratação de De Paul, da Udinese; negócio pode acontecer ainda em janeiro

Jogador de 26 anos é um dos destaques da Udinese, mas tem o interesse de jogar na Inter de Milão. Negócio só deverá acontecer este mês caso Eriksen seja vendido...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 16:12

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:12

Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
Um dos principais nomes da Udinese, o meio-campista Rodrigo de Paul pode estar a caminho da Inter de Milão. Segundo informações da imprensa italiana, a equipe azul e preta tem interesse no argentino já pensando na próxima temporada, mas o negócio pode acontecer ainda no mês de janeiro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDe acordo com o jornal "Tuttosport", já há um acordo entre Inter e De Paul, que têm o interesse mútuo na transferência. No entanto, para o capitão do time de Údine desembarcar na capital da moda ainda este mês, a equipe comandada por Antonio Conte precisará vender o meia Eriksen, sem espaço em Milão.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O namoro entre Internazionale e De Paul já é antigo. No fim de 2019, Conte desejava a contratação do atleta, mas outros nomes chegaram ao clube, como Eriksen, Ashley Young e Victor Moses. Na última janela da transferências, a principal aquisição da equipe foi o ala-direito Hakimi.
A Inter, porém, não é a única que sonha com a contratação do argentino. Outro clube interessado no jogador é o Liverpool.

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