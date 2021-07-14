Inter de Milão mira a contratação de Bellerín para substituir Hakimi

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Com a venda do ala-direito Achraf Hakimi para o Paris Saint-Germain confirmada, a Inter de Milão busca a contratação de um nome para o setor no mercado de transferências. E de acordo com a imprensa italiana, o nome escolhido pela Nerazzurri é o do lateral espanhol Héctor Bellerín, do Arsenal.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Segundo informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o clube do País da Bota tem um acordo com o atleta por um contrato de cinco temporadas e um salário anual de 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões). Agora, a Inter tentará chegar a um acerto com os Gunners.

Segundo o portal, a ideia inicial da Nerazzurri era um empréstimo com opção de compra, o que o Arsenal já descartou. O clube inglês quer receber 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) para vender o jogador de 26 anos, que tem contrato no Emirates Stadium até junho de 2023.

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