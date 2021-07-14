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futebol

Inter de Milão mira a contratação de Bellerín para substituir Hakimi

Jogador de 26 anos tem acordo com o clube italiano, que agora negocia com o Arsenal. Gunners desejam receber mais de R$ 120 milhões para liberar o defensor espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 17:57

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:57

Crédito: ALASTAIR GRANT / POOL / AFP
Com a venda do ala-direito Achraf Hakimi para o Paris Saint-Germain confirmada, a Inter de Milão busca a contratação de um nome para o setor no mercado de transferências. E de acordo com a imprensa italiana, o nome escolhido pela Nerazzurri é o do lateral espanhol Héctor Bellerín, do Arsenal.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Segundo informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o clube do País da Bota tem um acordo com o atleta por um contrato de cinco temporadas e um salário anual de 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões). Agora, a Inter tentará chegar a um acerto com os Gunners.
Segundo o portal, a ideia inicial da Nerazzurri era um empréstimo com opção de compra, o que o Arsenal já descartou. O clube inglês quer receber 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) para vender o jogador de 26 anos, que tem contrato no Emirates Stadium até junho de 2023.
+ Messi? CR7? Kanté? Mostramos o cenário na briga pelo prêmio de melhor do mundo
Desde 2011 no Arsenal, Bellerín já disputou 239 partidas pelos Gunners, com nove gols marcados e 29 assistências distribuídas. Na temporada 2020/21, o jogador entrou em campo 35 vezes. Ao todo, o atleta conquistou seis títulos pelo clube, sendo três Copas da Inglaterra e três Supercopas.

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