Inter de Milão marca reapresentação de Eriksen e jogador tomará decisão sobre continuidade no futebol

Após o chocar o mundo na estreia da Dinamarca na Eurocopa ao sofrer um mal súbito dentro de campo, o meia Christian Eriksen deverá decidir sobre o futuro de sua carreira a partir da próxima semana. Detentora de seus direitos, a Inter de Milão já marcou a reapresentação do jogador, segundo a imprensa local.
Enquanto não sabe se terá o atleta à disposição, a Inter de Milão agiu rápido no mercado e garantiu a contratação do meia turco Hakan Çalhanoglu, ex-Milan. Em entrevista coletiva na sua apresentação na Nerazzurri, o técnico Simone Inzaghi afirmou que conta com o atleta, caso ele esteja disponível.