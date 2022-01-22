Inter de Milão marca aos 44 minutos do segundo tempo e vence o Venezia de virada no Campeonato Italiano

Foi com emoção. Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Venezia neste sábado pelo torneio nacional a Nerazzurri venceu de virada, por 2 a 1, no Estádio San Siro. Henry abriu o marcador para os visitantes, mas Barella e Dzeko fizeram para o time de Simone Inzaghi.

DE CABEÇASem se incomodar por estar na parte de baixo da tabela e estar enfrentando o líder do torneio, o Venezia foi quem abriu o placar no San Siro. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o ala Ethan Ampadu levantou bola pelo lado direito e Thomas Henry subiu bonito para mandar de cabeça para o gol.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A

NO REBOTEA Inter de Milão acordou depois de sofrer o gol e buscou o empate na reta final da etapa inicial. Aos 40 minutos, a Nerazzurri recuperou bola no campo de ataque e Darmian cruzou na medida para Perisic. De primeira, o croata chutou forte, mas o goleiro Lezzerini defendeu. No rebote, Barella deixou tudo igual.

NO APAGAR DAS LUZESA Inter de Milão se lançou ao ataque no segundo tempo e a Nerazzurri conseguiu o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo. Dumfries cruzou bola do lado direito e o bósnio Edin Dzeko subiu bonito para testar forte e dar números finais à partida.

+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa

SEQUÊNCIA​O Campeonato Italiano agora será pausado por conta da Data-Fifa e as equipes só voltam a campo no dia 6 de fevereiro. A Inter de Milão tem compromisso contra o rival Milan, no Derby della Madonnina, enquanto o Venezia encara o Napoli, em casa.