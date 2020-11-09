Inter de Milão mantém desejo de contratar Giroud, do Chelsea

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Mesmo com a janela de transferências fechadas no futebol europeu, a Inter de Milão já planeja reforçar o elenco em janeiro, quando abre o mercado de inverno. E segundo informações do "TuttoSport", o clube italiano tem o interesse em Olivier Giroud, do Chelsea, que já foi alvo da Nerazzurri.

Sem espaço no clube de Londres com a chegada de Werner e a ascensão de Abraham, o francês estaria pensando em deixar o Stamford Bridge. A imprensa britânica também confirma o desejo do atleta em deixar os Blues.

Em maio, próximo do fim de seu contrato com o Chelsea, que iria até o fim de junho deste ano, Giroud renovou até o meio de 2021, mas não vem recebendo as chances esperadas.