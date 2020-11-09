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Inter de Milão mantém desejo de contratar Giroud, do Chelsea

Jogador perdeu espaço no Chelsea com a chegada de Werner e a boa fase de Abraham e pode deixar a cidade de Londres em janeiro, quando abre o mercado de inverno na Europa...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 16:33

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:33

Crédito: AFP
Mesmo com a janela de transferências fechadas no futebol europeu, a Inter de Milão já planeja reforçar o elenco em janeiro, quando abre o mercado de inverno. E segundo informações do "TuttoSport", o clube italiano tem o interesse em Olivier Giroud, do Chelsea, que já foi alvo da Nerazzurri.
Sem espaço no clube de Londres com a chegada de Werner e a ascensão de Abraham, o francês estaria pensando em deixar o Stamford Bridge. A imprensa britânica também confirma o desejo do atleta em deixar os Blues.
Em maio, próximo do fim de seu contrato com o Chelsea, que iria até o fim de junho deste ano, Giroud renovou até o meio de 2021, mas não vem recebendo as chances esperadas.
Outro nome que agrada à Inter de Milão, segundo a imprensa italiana, é de Arkadiusz Milik, do Napoli. O polonês, assim como Giroud, também tem contrato somente até o fim da atual temporada.

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