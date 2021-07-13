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futebol

Inter de Milão lança nova camisa para a temporada 2021/2022

Uniforme faz referência a uma serpente, mascote do clube italiano, que busca defender o título do Calcio nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 12:46

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:46

Crédito: Divulgação
A Inter de Milão lançou a nova camisa para a temporada 2021/2022. O manto faz referência a pele de uma serpente, o mascote do clube italiano. Além das tradicionais cores azul e preta, o manto irá contar com o patch comemorativo referente ao título do Campeonato Italiano.O clube, que recentemente passou por uma reformulação em sua identidade visual, também não conta mais com o patrocínio da Pirelli, parceria que durou mais de 20 anos. Entretanto, a marca da Lenovo irá aparecer nas costas do fardamento.
Com o novo uniforme, a equipe dirigida por Simone Inzaghi deverá lutar pela bicampeonato consecutivo do Calcio. Além disso, o clube espera fazer uma boa campanha na Champions League e esquecer a última participação em que foi eliminado na fase de grupos do torneio.

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