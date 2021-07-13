Inter de Milão lança nova camisa para a temporada 2021/2022

A Inter de Milão lançou a nova camisa para a temporada 2021/2022. O manto faz referência a pele de uma serpente, o mascote do clube italiano. Além das tradicionais cores azul e preta, o manto irá contar com o patch comemorativo referente ao título do Campeonato Italiano.O clube, que recentemente passou por uma reformulação em sua identidade visual, também não conta mais com o patrocínio da Pirelli, parceria que durou mais de 20 anos. Entretanto, a marca da Lenovo irá aparecer nas costas do fardamento.