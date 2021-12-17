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Inter de Milão goleia Salernitana e amplia vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Fora de casa, a Inter venceu o lanterna da competição e aumentou a vantagem na primeira colocação para os adversário que ainda jogam na rodada
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 18:41

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:41

A Inter de Milão venceu a Salernitana por 5 a 0 no Estádio Arechi pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Inter amplia a vantagem na liderança da competição, enquanto a Salernitana segue na última colocação. Os gols da partida foram marcados por Perisic, Dumfries, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez e Gagliardini > Veja a classificação do Campeonato Italiano
INTER NA FRENTE!A Inter de Milão controlou as ações do jogo e conseguiu abrir o placar no início do duelo. Aos 11 minutos, Çalhanoglu cobrou escanteio na medida para Perisic, que se adiantou a marcação e marcou de cabeça.
AMPLIA A INTER!O jogo continuou sob o domínio da Inter de Milão e ampliou a vantagem no placar. Aos 33 minutos, Brozovic enfiou uma linda bola para Perisic, que tocou para Dumfries bater para o gol e marcar.
DE PÉ EM PÉA Inter de Milão ampliou ainda mais a vantagem contra o lanterna do campeonato. Aos seis minutos da segunda etapa, a equipe recuperou a bola na defesa e achou o gol com uma jogada de pé em pé. Çalhanoglu recebeu de Alexis Sánchez, tabelou com Dzeko e enfiou uma linda bola para Sánchez botar a bola no fundo das redes.
VIROU GOLEADA E FECHOU O CAIXÃO!Mesmo com a vitória garantida, a Inter foi atrás e marcou mais dois gols. Aos 33 minutos, Vidal tocou para Çalhanoglu, que tentou a jogada dentro da área, a defesa tirou a bola mas sobrou no pé de Lautaro Martínez que guardou seu gol. Depois, aos 42, Vidal tentou a bola enfiada, a zaga afastou com um carrinho mas a bola sobrou para Gagliardini bater de primeira e fechar o placar.
SEQUÊNCIAA Salernitana volta a campo na terça-feira para enfrentar a Udinese pelo Campeonato Italiano. Enquanto o líder do campeonato joga na quarta-feira, contra o Torino, em casa.
Crédito: InterdeMilãolideraoCampeonatoItaliano(Foto:CarloHermann/AFP

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