Inter de Milão goleia o Brescia e permanece no G-4 do Italiano

Nesta quarta, a Inter de Milão massacrou o Brescia por 6 a 0 no Giuseppe Meazza e permaneceu na terceira colocação do Campeonato Italiano com 64 pontos. Os gols da partida foram marcados por Ashley Young, Alexis Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva.
Já os visitantes permanecem na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com apenas 18 pontos. Na outra partida da rodada, Bologna e Cagliari ficaram no empate por 1 a 1 no Renato Dall'ara.
Na próxima rodada, a Inter volta a jogar em casa, dessa vez contra o Bologna, no domingo, às 12h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, o Brescia, por sua vez, recebe o Hellas Verona, às 14h30 (horário de Brasília), no Mario Rigamonti.
Inter abre o placarA partida começou equilibrada, com os visitantes bem postados em campo e tendo a primeira chance de abrir o placar. Aos 4, Donnarumma recebeu na entrada da área, sozinho, mas chutou por cima do gol de Handanovic. Logo em seguida, foi a vez dos donos da casa responderem à altura. Após grande jogada e cruzamento de Alexis Sanchez, Ashley Young disparou de perna esquerda e abriu o placar para a Inter.
Grande atuação de Alexis SanchezCom tranquilidade, a Inter seguia dominando a partida até que aos 19, Ales Mateju chegou atrasado, derrubou Moses na área e o árbitro Gianluca Manganiello assinalou pênalti. Alexis Sanchez foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo do arqueiro Joronen e ampliou para a Inter. Aos 37, o chileno apareceu novamente e cobrou escanteio fechado, para a Gagliardin escorar e o goleiro espalmar à queima-roupa.
Em ritmo de treinoAinda no primeiro tempo, a Inter controlava o jogo, que tinha contornos de treinamento para a equipe de Milão. Aos 45, Ashley Young cruzou na área e achou D'Ambrosio, que cabeceou no lado esquerdo e só precisou sair para comemorar. Três minutos depois, Moses cruzou na área e Lautaro Martinez chutou em cima do arqueiro do Brescia, que salvou o quarto gol.
Virou passeioNo início da segunda etapa, o Brescia até tentou segurar a Inter, mas o amplo domínio continuava. O grande destaque do jogo foi Alexis Sanchez, que cobrou uma falta aos 9, e colocou na cabeça de Gagliardini. O volante chegou antes dos defensores e balançou a meta de Joronen. Em seguida, Antonio Conte colocou Lukaku, Eriksen e Candreva em campo. E foi o dinamarquês, que, aos 37, aproveitou o rebote do goleiro e marcou o quinto gol do jogo. Já aos 44, após rápida tabela, Candreva acertou um chute indefensável para o goleiro e sacramentou a goleada da Inter.
Em jogo fraco tecnicamente, Bologna e Cagliari ficam no empateNo outro jogo do mesmo horário, Bologna e Cagliari ficaram no empate por 1 a 1, no Renato Dall'ara. Com o resultado, ambas as equipes seguem no meio da tabela do Campeonato Italiano. Os donos da casa na décima primeira colocação com 38 pontos e os visitantes somam um ponto a mais, na décima colocação.
No final do primeiro tempo, o Bologna abriu o placar com Musa Barrow ao aproveitar o rebote do goleiro e estufar as redes de Cragno. Já na segunda etapa, Giovanni Simeone recebeu na área de Nainggolan e deixou tudo igual na partida.
Na próxima rodada, o Bologna visita a Inter de Milão, no domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza. Já o Cagliari recebe o Atalanta, também no domingo, às 14h30 (horário de Brasília), no Sant'ella.