Inter de Milão goleia o Benevento e segue na luta pela liderança

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Neste sábado, Inter de Milão e Benevento se enfrentaram no San Siro, e a equipe da casa conseguiu uma bela vitória. Com gols de Improta (contra), Lautaro Martínez e Romelu Lukaku (duas vezes), a Inter colocou uma goleada no placar para colar na liderança.

Veja a tabela do ItalianoDESVIO SALVADORJá no início da partida, a Inter viu Eriksen ser fundamental mais uma vez na bola parada. O dinamarquês, que havia marcado contra o Milan, mandou a bola para a área e contou com o desvio de Riccardo Improta, que abriu o placar pra Inter de Milão em um gol contra.

CONTROLEDurante o tempo restante do primeiro tempo, a Inter de Milão teve muitas chances de ampliar o placar. O time da casa foi o único a finalizar nos primeiros 45 minutos, e controlou o jogo até então. A Inter permaneceu explorando a velocidade de sua equipe e a capacidade de criação.

LAUTARO AMPLIA​A Inter continuou no domínio da partida. As chances seguiram para o time da casa, e o Benevento não conseguia parar o adversário. Foi após uma intensa troca de passes rápidos no campo ofensivo que a bola chegou em Lautaro Martínez. O argentino passou pela defesa e marcou o segundo da Inter de Milão.

O GRANDE ARTILHEIROA vantagem da Inter dentro de campo não parou com Lautaro Martínez. A equipe ainda contou com a veia artilheira de Romelu Lukaku para marcar mais dois gols. O primeiro saiu da pressão na saída de bola, e o segundo após uma jogada muito bem trabalhada, que encontrou o atacante sozinho na área.