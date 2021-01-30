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futebol

Inter de Milão goleia o Benevento e segue na luta pela liderança

Goleada por 4 a 0 mantém a Inter de Antonio Conte na segunda colocação do Italiano, com dois pontos de distância para o Milan...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 18:55
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, Inter de Milão e Benevento se enfrentaram no San Siro, e a equipe da casa conseguiu uma bela vitória. Com gols de Improta (contra), Lautaro Martínez e Romelu Lukaku (duas vezes), a Inter colocou uma goleada no placar para colar na liderança.
Veja a tabela do ItalianoDESVIO SALVADORJá no início da partida, a Inter viu Eriksen ser fundamental mais uma vez na bola parada. O dinamarquês, que havia marcado contra o Milan, mandou a bola para a área e contou com o desvio de Riccardo Improta, que abriu o placar pra Inter de Milão em um gol contra.
CONTROLEDurante o tempo restante do primeiro tempo, a Inter de Milão teve muitas chances de ampliar o placar. O time da casa foi o único a finalizar nos primeiros 45 minutos, e controlou o jogo até então. A Inter permaneceu explorando a velocidade de sua equipe e a capacidade de criação.
LAUTARO AMPLIA​A Inter continuou no domínio da partida. As chances seguiram para o time da casa, e o Benevento não conseguia parar o adversário. Foi após uma intensa troca de passes rápidos no campo ofensivo que a bola chegou em Lautaro Martínez. O argentino passou pela defesa e marcou o segundo da Inter de Milão.
O GRANDE ARTILHEIROA vantagem da Inter dentro de campo não parou com Lautaro Martínez. A equipe ainda contou com a veia artilheira de Romelu Lukaku para marcar mais dois gols. O primeiro saiu da pressão na saída de bola, e o segundo após uma jogada muito bem trabalhada, que encontrou o atacante sozinho na área.
SEQUÊNCIA​A Inter de Milão entra em campo nesta terça-feira, às 16:45 (de Brasília), para enfrentar a Juventus na primeira partida da semifinal da Coppa Italia. O Benevento, por sua vez, enfrenta a Sampdoria no próximo domingo, às 8:30h (de Brasília), pela 21ª rodada do Italiano.

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