Inter de Milão goleia e Bayern perde amistoso; veja os principais resultados do dia

Nesta quarta-feira, uma série de amistosos seguiram acontecendo na pré-temporada do futebol europeu. Os destaques do dia foram a goleada da Inter de Milão sobre o Crotone por 6 a 0 e a derrota do Bayern de Munique para o Gladbach por 2 a 0.
Bayern de Munique 0x2 Borussia MonchengladbachO Bayern segue sem vitórias no início desta pré-temporada. A equipe treinada por Julian Nagelsmann não conseguiu parar o Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira. A equipe visitante venceu por 2 a 0 com gols de Wolf e Wentzel.
Inter de Milão 6x0 CrotoneAo contrário do Bayern, a Inter de Milão ainda não perdeu em seus amistosos de pré-temporada. Contra o Crotone, a equipe conseguiu aplicar uma grande goleada de 6 a 0 com gols de Satriano, Dimarco, Çalhanoglu, Pinamonti, Sensi e Brozovic.
Bayer Leverkusen 1x5 UltrechtO resultado elástico mais improvável desta quarta-feira foi a goleada sofrida pelo Bayer Leverkusen. A equipe alemã sofreu um 5 a 1 do Ultrecht, da Holanda, e começou na frente com gol de Bakker, mas viu os oponentes marcarem com Kerk (duas vezes), Dalmau (duas vezes) e Balk.
Real Sociedad 2x1 MônacoEm uma partida bastante disputada, Real Sociedad e Mônaco protagonizaram um bom jogo nesta quarta-feira. A equipe espanhola saiu na frente com Januzaj, mas os monegascos empataram com Golovin. O gol da vitória da Real saiu com o brasileiro Willian José na segunda etapa.
RB Salzburg 1x0 Atlético de MadridO atual campeão espanhol também não teve uma boa quarta-feira, pois viu uma derrota para o RB Salzburg, da Áustria. O Atlético de Madrid sofreu um gol de Karim Adeyemi ainda na primeira etapa, mas não conseguiu empatar a partida.
Porto 1x1 RomaNo encontro de José Mourinho com uma de suas antigas equipes, a Roma saiu na frente do placar com gol de Gianluca Mancini, mas viu o Porto conseguir o empate da partida aos 44 minutos do segundo tempo com gol marcado por Vitinha.
Manchester United 2x2 BrentfordMovimentando a janela de transferências, o Manchester United entrou em campo ainda sem os seus reforços. Contra o Brentford, os 'Diabos Vermelhos' marcaram com Elanga e o brasileiro Andreas Pereira, mas os adversários não ficaram para trás e também fizeram seus gols com Baptiste e Mbeumo.
Olympique de Marseille 2x1 Saint-ÉtienneEm um confronto que poderia valer por uma rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille derrotou o Saint-Étienne. A equipe de Jorge Sampaoli conseguiu a vitória por 2 a 1 com gols de Konrad e Álvaro, enquanto o Saint-Étienne marcou com Khazri.