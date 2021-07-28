Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inter de Milão goleia e Bayern perde amistoso; veja os principais resultados do dia
Inter de Milão goleia e Bayern perde amistoso; veja os principais resultados do dia

Goleada da Inter de Milão por 6 a 0 sobre o Crotone e derrota do Bayern de Munique para o Gladbach são os destaques desta quarta-feira...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 19:15

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Nesta quarta-feira, uma série de amistosos seguiram acontecendo na pré-temporada do futebol europeu. Os destaques do dia foram a goleada da Inter de Milão sobre o Crotone por 6 a 0 e a derrota do Bayern de Munique para o Gladbach por 2 a 0.
Veja a tabela do InglêsVEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO DIABayern de Munique 0x2 Borussia MonchengladbachO Bayern segue sem vitórias no início desta pré-temporada. A equipe treinada por Julian Nagelsmann não conseguiu parar o Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira. A equipe visitante venceu por 2 a 0 com gols de Wolf e Wentzel.
Inter de Milão 6x0 CrotoneAo contrário do Bayern, a Inter de Milão ainda não perdeu em seus amistosos de pré-temporada. Contra o Crotone, a equipe conseguiu aplicar uma grande goleada de 6 a 0 com gols de Satriano, Dimarco, Çalhanoglu, Pinamonti, Sensi e Brozovic.
Bayer Leverkusen 1x5 UltrechtO resultado elástico mais improvável desta quarta-feira foi a goleada sofrida pelo Bayer Leverkusen. A equipe alemã sofreu um 5 a 1 do Ultrecht, da Holanda, e começou na frente com gol de Bakker, mas viu os oponentes marcarem com Kerk (duas vezes), Dalmau (duas vezes) e Balk.
Real Sociedad 2x1 MônacoEm uma partida bastante disputada, Real Sociedad e Mônaco protagonizaram um bom jogo nesta quarta-feira. A equipe espanhola saiu na frente com Januzaj, mas os monegascos empataram com Golovin. O gol da vitória da Real saiu com o brasileiro Willian José na segunda etapa.
RB Salzburg 1x0 Atlético de MadridO atual campeão espanhol também não teve uma boa quarta-feira, pois viu uma derrota para o RB Salzburg, da Áustria. O Atlético de Madrid sofreu um gol de Karim Adeyemi ainda na primeira etapa, mas não conseguiu empatar a partida.
Porto 1x1 RomaNo encontro de José Mourinho com uma de suas antigas equipes, a Roma saiu na frente do placar com gol de Gianluca Mancini, mas viu o Porto conseguir o empate da partida aos 44 minutos do segundo tempo com gol marcado por Vitinha.
Manchester United 2x2 BrentfordMovimentando a janela de transferências, o Manchester United entrou em campo ainda sem os seus reforços. Contra o Brentford, os 'Diabos Vermelhos' marcaram com Elanga e o brasileiro Andreas Pereira, mas os adversários não ficaram para trás e também fizeram seus gols com Baptiste e Mbeumo.
Olympique de Marseille 2x1 Saint-ÉtienneEm um confronto que poderia valer por uma rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille derrotou o Saint-Étienne. A equipe de Jorge Sampaoli conseguiu a vitória por 2 a 1 com gols de Konrad e Álvaro, enquanto o Saint-Étienne marcou com Khazri.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados