Inter de Milão goleia e assume a segunda colocação do Italiano

Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu a SPAL, fora de casa, por 4 a 0. Candreva, Biraghi, Sánchez e Gagliardini marcaram os gols dos nerazzurris.
SE ENCONTROU?Após uma péssima passagem pelo Manchester United e um início fraco na Inter de Milão, Alexis Sánchez parece ter reencontrado o seu bom futebol. O chileno marcou um gol e deu uma assistência na partida e vem ganhando espaço no elenco de Conte.
ALAS POTENTESBiraghi e Gagliardini tiveram boas atuações na partida. Os alas do time de Conte mostraram um forte poder ofensivo e marcaram um gol cada. Além disso, o camisa 34 também deu uma assistência.
SUBINDOCom a vitória, a Inter de Milão assumiu a vice-liderança no Campeonato Italiano. Com 71 pontos, os nerazzurris têm seis pontos a menos do que a líder Juventus.
COMPLICOUO resultado em casa foi péssimo para a SPAL. Com a derrota, a última colocada permanece com apenas 19 pontos e está praticamente rebaixada para a segunda divisão.