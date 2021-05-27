Inter de Milão faz última tentativa por Simone Inzaghi

Crédito: Técnico da Lazio é o preferido da Inter de Milão (AFP

A Inter de Milão faz uma última investida em busca da contratação do técnico Simone Inzaghi, da Lazio, segundo a imprensa italiana. O nome do treinador é o preferido entre os dirigentes nerazzurris desde a saída de Antonio Conte do clube.Apesar do interesse do atual campeão italiano, o comandante parecia próximo de um acordo com a equipe atual até 2024 após um jantar com o Lolito, presidente da Lazio. No entanto, Tullio Tinti, agente do técnico, costura um acordo com os pretendentes.

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Simone tem um novo encontro com o mandatário da equipe romana ainda nesta quinta-feira. A Inter de Milão quer definir seu novo treinador nas próximas horas e busca um nome italiano para o comando do time. Além disso, Inzaghi é adepto da formação do 3-5-2, um legado deixado por Conte e que busca se manter.