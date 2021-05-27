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futebol

Inter de Milão faz última tentativa por Simone Inzaghi

Técnico da Lazio é pretendido por dirigentes nerazzurris após a saída de Antonio Conte. Na última quarta-feira, italiano parecia ter acordo com a Lazio encaminhado...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 13:30
Crédito: Técnico da Lazio é o preferido da Inter de Milão (AFP
A Inter de Milão faz uma última investida em busca da contratação do técnico Simone Inzaghi, da Lazio, segundo a imprensa italiana. O nome do treinador é o preferido entre os dirigentes nerazzurris desde a saída de Antonio Conte do clube.Apesar do interesse do atual campeão italiano, o comandante parecia próximo de um acordo com a equipe atual até 2024 após um jantar com o Lolito, presidente da Lazio. No entanto, Tullio Tinti, agente do técnico, costura um acordo com os pretendentes.
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Simone tem um novo encontro com o mandatário da equipe romana ainda nesta quinta-feira. A Inter de Milão quer definir seu novo treinador nas próximas horas e busca um nome italiano para o comando do time. Além disso, Inzaghi é adepto da formação do 3-5-2, um legado deixado por Conte e que busca se manter.
Apesar do comandante da Lazio ser o nome mais forte neste momento, o clube de Milão também cogita alternativas, como Maurizio Sarri. Entretanto, o estilo do veterano não é visto como compatível com o atual plantel, o que o afasta do cargo.

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