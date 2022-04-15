Inter de Milão faz bom jogo, domina o Spezia e vence fora de casa pelo Italiano

Forza, Nerazzurri. Nesta sexta-feira, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou o Spezia no Estádio Alberto Picco e o time de Simone Inzaghi venceu por 3 a 1, chegando aos 69 pontos. Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez e Alexis Sánchez marcaram para os visitantes, enquanto Giulio Maggiore descontou.PRESSÃOPrecisando do resultado na briga pelo título, a Inter de Milão mandou na partida desde o início. Jogando fora de casa, a Nerazzurri impôs seu ritmo de jogo contra time alvinegro e criou as melhores chances da primeira etapa no Estádio Alberto Picco.

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ACORDOU A CORUJAA pressão do time de Simone Inzaghi surtiu efeito aos 30 minutos do primeiro tempo. Brozovic lançou para D'Ambrosio dentro da área, que tentou dominar, mas acabou ajeitando para o próprio Brozovic. O camisa 77 chegou batendo de primeira e acertou o ângulo do goleiro Provedel.

BRILHO ARGENTINONo segundo tempo, o Spezia partiu para cima da Inter de Milão, criando boas chances, mas quem balançou as redes foi novamente a Nerazzurri. Aos 27 minutos, Perisic recebeu na esquerda, cortou para o meio e levantou na área. Com um leve desvio, Lautaro Martínez mandou para dentro do gol.

GOLS NO FIMQuando o placar de 2 a 0 parecia definido, o Spezia diminuiu com lindo gol de Maggiore, batendo de fora da área, acertando o ângulo de Handanovic. Na base do abafa, os donos da casa ensaiaram uma pressão final, mas em um rápido contra-ataque Alexis Sánchez definiu a partida em passe de Lautaro.

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