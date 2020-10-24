Inter de Milão estuda entrar com ação legal contra a Uefa

A Inter de Milão está enfurecida com a Uefa e planeja tomar medidas contra a entidade, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O motivo é por conta de time de Antonio Conte não ter conseguido escalar Hakimi no duelo contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões. O marroquino havia testado positivo para Covid-19 na última quarta-feira, dia do duelo, mas o exame feito na última sexta-feira deu negativo.

O clube italiano reclama, pois a entidade que regula o futebol europeu havia se pronunciado afirmando que todos os testes PCR da equipe deram negativo, mas no período da tarde foi anunciado que o lateral era “ligeiramente positivo”. Em novo resultado neste sábado, o jogador voltou a dar negativo e deve estar presente na partida contra o Genoa, às 13h (horário de Brasília).