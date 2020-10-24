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futebol

Inter de Milão estuda entrar com ação legal contra a Uefa

Motivo é por conta de resultado positivo do exame para Covid-19 de Hakimi, que não pôde jogar contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 09:28
Crédito: Hakimi está liberado e deve jogar contra o Genoa neste sábado (Divulgação/Internazionale
A Inter de Milão está enfurecida com a Uefa e planeja tomar medidas contra a entidade, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O motivo é por conta de time de Antonio Conte não ter conseguido escalar Hakimi no duelo contra o Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões. O marroquino havia testado positivo para Covid-19 na última quarta-feira, dia do duelo, mas o exame feito na última sexta-feira deu negativo.
O clube italiano reclama, pois a entidade que regula o futebol europeu havia se pronunciado afirmando que todos os testes PCR da equipe deram negativo, mas no período da tarde foi anunciado que o lateral era “ligeiramente positivo”. Em novo resultado neste sábado, o jogador voltou a dar negativo e deve estar presente na partida contra o Genoa, às 13h (horário de Brasília).

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