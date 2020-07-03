Inter de Milão estuda contratar Alexis Sánchez em definitivo

A Inter de Milão considera transformar o empréstimo de Alexis Sánchez em um contrato definitivo. Apesar de não somar grandes atuações na Itália, o "Goal.com" informa que Antonio Conte quer manter o jogador.
A contratação definitiva de Sánchez giraria em torno de 18 milhões de libras (cerca de R$ 118 milhões). O chileno marcou apenas dois gols em treze jogos pelo Campeonato Italiano.
Sánchez teve uma grande passagem pelo Arsenal, mas não conseguiu repetir o bom desempenho no Manchester United e nem na Inter de Milão. Mesmo assim, Conte confia no chileno.