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futebol

Inter de Milão estuda contratar Alexis Sánchez em definitivo

Jogador pertence ao Manchester United, mas está emprestado à equipe italiana...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 17:40

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:40

Crédito: Reprodução
A Inter de Milão considera transformar o empréstimo de Alexis Sánchez em um contrato definitivo. Apesar de não somar grandes atuações na Itália, o "Goal.com" informa que Antonio Conte quer manter o jogador.
A contratação definitiva de Sánchez giraria em torno de 18 milhões de libras (cerca de R$ 118 milhões). O chileno marcou apenas dois gols em treze jogos pelo Campeonato Italiano.
Sánchez teve uma grande passagem pelo Arsenal, mas não conseguiu repetir o bom desempenho no Manchester United e nem na Inter de Milão. Mesmo assim, Conte confia no chileno.

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