Inter de Milão estuda contratar Alexis Sánchez em definitivo

Crédito: Reprodução

A Inter de Milão considera transformar o empréstimo de Alexis Sánchez em um contrato definitivo. Apesar de não somar grandes atuações na Itália, o "Goal.com" informa que Antonio Conte quer manter o jogador.

A contratação definitiva de Sánchez giraria em torno de 18 milhões de libras (cerca de R$ 118 milhões). O chileno marcou apenas dois gols em treze jogos pelo Campeonato Italiano.