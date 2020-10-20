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futebol

Inter de Milão estreia na Champions contra o Borussia Mönchengladbach

Equipes estreiam na competição mais importante do mundo a nível de clubes jogando no País da Bota. Inter quer voltar ao mata-mata e Borussia volta depois de quatro anos...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:09
Crédito: AFP; AFP
Vai rolar a bola pelo Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, a Inter de Milão recebe o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, na estreia da competição continental. O jogo acontece no Estádio San Siro, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão do canal Space, do Facebook do Esporte Interativo e do EI Plus.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESQUERENDO RETOMAR O PROTAGONISMOApós duas temporadas seguidas caindo no grupo do Barcelona e terminando a fase de grupos na terceira colocação, a Nerazzurri deseja deixar esta estatística para trás. Neste ano, os italianos não encontrarão o clube da Catalunha na chave, mas terão outro gigante espanhol: o Real Madrid.
Com elencos melhores a cada ano, a expectativa é de avançar ao mata-mata nesta temporada e voltar a brigar pelo título europeu, que não vem desde 2010, quando bateu o Bayern de Munique na final.
- O caminho do ano passado, com a final disputada (Liga Europa), permitiu que todos ganhassem experiência. A este grupo juntamos o Vidal, que tem grande experiência internacional. Estamos a começar muito melhor equipados do que na temporada passada - disse o técnico Antonio Conte.
OLHA A ZEBRAO Borussia Mönchengladbach volta à Liga dos Campeões depois de quatro temporadas fora. Na última participação, o clube alemão ficou em terceiro lugar na chave que tinha Barcelona, Manchester e Celtic. Este ano, os germânicos buscam surpreender, já que não estão entre os favoritos.
Liderados pelo atacante Marcus Thuram, o Borussia sabe que encontrará dificuldades diante do conjunto italiano, como seu próprio treinador admitiu.
- A Inter de Milão atualmente é um dos melhores clubes da Europa. Em todos os aspectos, está entre os melhores da Europa. A Inter tem uma qualidade individual elevada, um estilo de jogo claro e processos claros sob a orientação do técnico Antonio Conte - disse Marco Rose.
PROVÁVEIS TIMESInter de Milão: Handanovic; Darmian, De Vrij e Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella e Perisic; Lukaku e Lautaro Martinez.
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Kramer, Neuhaus e Stindl; Embolo, Plea e Thuram.

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