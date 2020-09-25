Inter de Milão estreia e sonha com título no final da temporada

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A Inter de Milão estreia no Campeonato Italiano contra a Fiorentina neste sábado em casa, às 15h45 (horário de Brasília), e busca o título nacional nesta temporada. A Viola já venceu seu primeiro confronto contra o Torino e deve dificultar a vida dos mandantes que tentar encontrar mais regularidade ao longo da competição.

O técnico Antonio Conte elogiou o rival deste sábado, mas confia no reforçado elenco nerazzurri para conseguir começar o torneio com o pé direito.

- Estamos perante uma equipe forte. Temos que estar muito atentos. Nenhuma equipe tem obrigação de vencer. Times como a Inter tem obrigação de serem protagonistas, se serem competitivas até o fim. A nossa ambição deve ser a de confirmar a credibilidade conquistada no ano passado na Itália e na Europa.

Além da Inter, a Atalanta também inicia sua jornada na principal competição nacional neste sábado contra o Torino, às 10h (horário de Brasília). Apesar de ter feito uma última temporada acima das expectativas, o técnico Gasperini afirmou que a equipe não tem a responsabilidade de brigar pelo título Italiano neste ano.

- Se começarmos com esse objetivo (do título), sairemos do rumo. Vamos começar e, ao longo do caminho, estabelecer metas. Será um campeonato diferente do ano passado, o nível subiu e o torneio será muito mais equilibrado. O Torino é um excelente time, construído para ambições importantes.