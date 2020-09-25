Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão estreia e sonha com título no final da temporada

Time do técnico Antonio Conte começa trajetória no Campeonato Italiano contra a Fiorentina. Gasperini, da Atalanta, diz que time não tem obrigação de brigar por título...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 12:20
Crédito: LARS BARON / AFP
A Inter de Milão estreia no Campeonato Italiano contra a Fiorentina neste sábado em casa, às 15h45 (horário de Brasília), e busca o título nacional nesta temporada. A Viola já venceu seu primeiro confronto contra o Torino e deve dificultar a vida dos mandantes que tentar encontrar mais regularidade ao longo da competição.
O técnico Antonio Conte elogiou o rival deste sábado, mas confia no reforçado elenco nerazzurri para conseguir começar o torneio com o pé direito.
- Estamos perante uma equipe forte. Temos que estar muito atentos. Nenhuma equipe tem obrigação de vencer. Times como a Inter tem obrigação de serem protagonistas, se serem competitivas até o fim. A nossa ambição deve ser a de confirmar a credibilidade conquistada no ano passado na Itália e na Europa.
Além da Inter, a Atalanta também inicia sua jornada na principal competição nacional neste sábado contra o Torino, às 10h (horário de Brasília). Apesar de ter feito uma última temporada acima das expectativas, o técnico Gasperini afirmou que a equipe não tem a responsabilidade de brigar pelo título Italiano neste ano.
- Se começarmos com esse objetivo (do título), sairemos do rumo. Vamos começar e, ao longo do caminho, estabelecer metas. Será um campeonato diferente do ano passado, o nível subiu e o torneio será muito mais equilibrado. O Torino é um excelente time, construído para ambições importantes.
Além de Inter de Milão e Atalanta, a Lazio, quarta colocada na última edição do Calcio, viaja para enfrentar o Cagliari, às 13h (horário de Brasília). No mesmo horário, a Sampdoria recebe o Benevento, promovido esta temporada da segunda para a primeira divisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados