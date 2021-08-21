Inter de Milão estreia com goleada na nova temporada do Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA/AFP

Atual campeã, a Internazionale estreou com vitória na nova temporada do Campeonato Italiano neste sábado. No Giuseppe Meazza, os nerazurri bateram o Genoa por 4 a 0. Skriniar, Çalhanoglu, Vidal e Dzeko marcaram os gols do time de Simone Inzaghi. Na próxima rodada, a equipe encara o Verona, fora de casa, na sexta-feira.A Inter impôs o favoritismo desde o início do jogo e saiu na frente logo aos cinco minutos. Após escanteio cobrado por Çalhanoglu, o zagueiro Skriniar subiu mais que a marcação e cabeceou para o fundo do gol. Menos de 10 minutos depois, foi a vez do turco baçançar as redes. Após tabela com Dzeko, Çalhanoglu chutou colocado, de fora da área, sem chances para Sirigu, ampliando a vantagem.

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Aos 23', Dzeko recebeu cruzamento dentro da área, dominou e emendou sem deixar a bola cair, mas o arremate explodiu no travessão. Quatro minutos depois, Brozovic tentou, mas a bola saiu por cima do gol. A primeira chance do Genoa chegou aos 44 minutos, mas Kallon, sozinho, chutou rasteiro para fora. Perisic chegou a marcar o terceiro da Inter, mas o VAR pegou impedimento do croata.

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