Inter de Milão está próxima de anunciar contratação de Dumfries

Crédito: Dumfries está próximo de se tornar jogador da Inter de Milão (Divulgação

A Inter de Milão chegou em um acordo com o PSV pela contratação do lateral direito Dumfries, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Os nerazzurris pagaram 15 milhões de euros (R$ 91,5 milhões) aos holandeses e há a expectativa de que o atleta chegue ainda nesta quinta-feira na Itália.Com isso, o defensor chega para ocupar a vaga deixada por Hakimi, vendido ao Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Assim como o marroquino, Dumfries também se destaca pelo ímpeto ofensivo tendo marcado dois gols na última Eurocopa pela Holanda.

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Além do lateral direito, a Inter de Milão também está próxima de confirmar a chegada de Edin Dzeko para o setor de ataque após vender Romelu Lukaku ao Chelsea. Diversos jornalistas também afirmam que o clube segue em busca de um outro atacante.