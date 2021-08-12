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futebol

Inter de Milão está próxima de anunciar contratação de Dumfries

Lateral direito se destacou na Eurocopa com a Holanda e chega na equipe italiana para ocupar a vaga deixada por Hakimi, contratado pelo Paris Saint-Germain...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 10:27
Crédito: Dumfries está próximo de se tornar jogador da Inter de Milão (Divulgação
A Inter de Milão chegou em um acordo com o PSV pela contratação do lateral direito Dumfries, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Os nerazzurris pagaram 15 milhões de euros (R$ 91,5 milhões) aos holandeses e há a expectativa de que o atleta chegue ainda nesta quinta-feira na Itália.Com isso, o defensor chega para ocupar a vaga deixada por Hakimi, vendido ao Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Assim como o marroquino, Dumfries também se destaca pelo ímpeto ofensivo tendo marcado dois gols na última Eurocopa pela Holanda.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Além do lateral direito, a Inter de Milão também está próxima de confirmar a chegada de Edin Dzeko para o setor de ataque após vender Romelu Lukaku ao Chelsea. Diversos jornalistas também afirmam que o clube segue em busca de um outro atacante.
Dentre as opções especuladas na equipe italiana, os nomes de Lorenzo Insigne, do Napoli, e Moise Kean, do Everton, são os mais fortes até o momento. O clube também tenta garantir a permanência de Lautaro Martínez para a próxima temporada.

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