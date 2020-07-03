Inter de Milão está otimista por contratação de Emerson Palmieri

Após contratar Achraf Hakimi para a lateral direita, a Inter de Milão avança para conseguir Emerson Palmieri para o lado esquerdo, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O italiano afirmou que o clube irá apresentar uma proposta ao Chelsea o quanto antes. Com isso, Junior Firpo, outra opção de alvo, deve ser descartada.O brasileiro naturalizado italiano já conhece o futebol local, por ter jogador pela Roma e já esteve sob comando de Antonio Conte na capital inglesa. O atleta também estaria mais perto da seleção e poderia ter mais minutos em campo com a camisa nerazzurri. Nos bastidores da Inter, há otimismo pelo acerto.
Apesar de ter contrato até 2022, o camisa 33 não deve cumprir todo o vínculo com o Chelsea, pois é pouco aproveitado. Os Blues buscam um novo nome para o setor, pois não estão convencidos em Emerson ou Marcos Alonso. Na temporada, o lateral participou de um total de 19 jogos e deu apenas uma assistências.