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futebol

Inter de Milão está disposta a vender Eriksen após sete meses no clube

Jogador dinamarquês não teve muitas oportunidades sob comando do técnico Antonio Conte e chegada de Arturo Vidal pode acirrar a disputa no setor de meio de campo...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 09:50

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 09:50
Crédito: Eriksen não teve muitas oportunidades como titular na Inter de Milão (AFP Photo/Miguel MEDINA
A Inter de Milão está disposta a vender o meio-campista Christian Eriksen dependendo do valor da proposta, de acordo com o “Corriere dello Sport”. O dinamarquês está avaliado pelo clube italiano por 50 milhões de euros (R$ 325 milhões), valor considerado alto pelo momento do atleta e pela crise financeira vivida no mundo do futebol por conta da pandemia da Covid-19.O jogador de 28 anos recebe sete milhões de euros (R$ 45,5 milhões) líquidos por ano, um dos maiores salários do futebol italiano. No entanto, as poucas oportunidades sob comando de Antonio Conte, a permanência do treinador para a próxima temporada e a possível chegada de Arturo Vidal são fatores que pesam caso Eriksen queira sair e ter mais minutos em campo.
O meio-campista está apenas há sete meses na Itália e joga menos do que muitos esperavam quando o camisa 24 decidiu sair do Tottenham. A Inter se encaixou com Brozovic, Barella e Gagliardini no setor, enquanto o dinamarquês participou de 26 partidas, sendo a maioria vindo do banco de reservas, contribuindo apenas com quatro gols e três assistências.

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