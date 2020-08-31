Inter de Milão está disposta a vender Eriksen após sete meses no clube

A Inter de Milão está disposta a vender o meio-campista Christian Eriksen dependendo do valor da proposta, de acordo com o “Corriere dello Sport”. O dinamarquês está avaliado pelo clube italiano por 50 milhões de euros (R$ 325 milhões), valor considerado alto pelo momento do atleta e pela crise financeira vivida no mundo do futebol por conta da pandemia da Covid-19.O jogador de 28 anos recebe sete milhões de euros (R$ 45,5 milhões) líquidos por ano, um dos maiores salários do futebol italiano. No entanto, as poucas oportunidades sob comando de Antonio Conte, a permanência do treinador para a próxima temporada e a possível chegada de Arturo Vidal são fatores que pesam caso Eriksen queira sair e ter mais minutos em campo.