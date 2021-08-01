Inter de Milão escolhe nome para substituir Lautaro Martínez

Joaquin Correa, atacante da Lazio, entrou no radar da Inter de Milão caso o clube perca Lautaro Martínez, segundo a "Sky Sports". O argentino trabalhou com o técnico Simone Inzaghi, mas também é alvo de interesse do Paris Saint-Germain.A prioridade da equipe nerazurri é buscar uma renovação contratual com o camisa 10. No entanto, as negociações estão paradas há semanas e Lautaro Martínez trocou de empresário recentemente. Seu novo agente negociou a ida de Hakimi ao PSG.
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Por conta disso, a Inter não tem garantias de que irá conseguir reter o atleta nesta janela de transferências. Há sondagens da Espanha que ligam o atacante ao Atlético de Madrid, mas também há especulações de que o Arsenal estaria interessado em sua chegada.
O jovem de 23 anos tem contrato com o clube italiano até 2023. Nas duas últimas temporadas, Lautaro Martínez tem sido um dos protagonistas do time nerazurri somando 40 gols e 19 assistências.