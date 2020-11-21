Inter de Milão entra na disputa por Arkadiusz Milik, do Napoli

Sem ser inscrito em nenhuma das competições pelo Napoli nesta temporada, Arkadiusz Milik deixará o clube italiano ao final da temporada. De acordo com a imprensa italiana, o mais novo interessado no jogador é a Inter de Milão.Milik tem contrato apenas até o final da atual temporada, mas o Napoli deseja 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões) para liberá-lo em janeiro. Ele não atuou nesta temporada e está treinando separado do grupo pois não quis renovar seu vínculo.