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futebol

Inter de Milão entra na disputa por Arkadiusz Milik, do Napoli

Atacante polonês tem contrato até o final da temporada, mas o clube italiano
deseja uma compensação financeira para liberá-lo em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 09:17

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 09:17

Crédito: Carlo Hermann / AFP
Sem ser inscrito em nenhuma das competições pelo Napoli nesta temporada, Arkadiusz Milik deixará o clube italiano ao final da temporada. De acordo com a imprensa italiana, o mais novo interessado no jogador é a Inter de Milão.Milik tem contrato apenas até o final da atual temporada, mas o Napoli deseja 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões) para liberá-lo em janeiro. Ele não atuou nesta temporada e está treinando separado do grupo pois não quis renovar seu vínculo.
Tentando abaixar o preço exigido, a Inter de Milão estuda incluir Matías Vecino na negociação. Milik atrai outros interessados, como o Tottenham, de José Mourinho.

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