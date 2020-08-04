Inter de Milão enfrenta Getafe pelas oitavas da Liga Europa

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Pelas oitavas de final da Liga Europa, a Inter de Milão recebe o Getafe, nesta quarta-feira (5), às 16h (horário de Brasília). A partida será em campo neutro e será disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha.

JOGO ÚNICODiferente das outras partidas das oitavas de final, Inter de Milão e Getafe não disputaram o primeiro jogo. Dessa forma, a classificação para as quartas será definida no jogo de amanhã. Quem vencer, avança.

BOA FASEApós terminar o Campeonato Italiano na segunda colocação, a Inter de Milão chega bem para o confronto. Na Liga Europa, são duas vitórias em dois jogos. Além disso, Conte não terá desfalques para a partida.