Inter de Milão enfrenta Getafe pelas oitavas da Liga Europa

Pelas oitavas de final da Liga Europa, a Inter de Milão recebe o Getafe, nesta quarta-feira (5), às 16h (horário de Brasília). A partida será em campo neutro e será disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha.
JOGO ÚNICODiferente das outras partidas das oitavas de final, Inter de Milão e Getafe não disputaram o primeiro jogo. Dessa forma, a classificação para as quartas será definida no jogo de amanhã. Quem vencer, avança.
BOA FASEApós terminar o Campeonato Italiano na segunda colocação, a Inter de Milão chega bem para o confronto. Na Liga Europa, são duas vitórias em dois jogos. Além disso, Conte não terá desfalques para a partida.
FALA, PROFESSOR"Analisamos essa partida e vimos como os jogos contra o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid não foram espetaculares, com as grandes equipes realmente lutando para tirá-las da melhor forma. O Getafe é uma equipe forte e resiliente. Eles sabem como jogar um certo tipo de jogo em que preferem se prolongar e são bons em atacar as segundas bolas. Eles têm atacantes fortes que voltam para ajudar. Será uma partida difícil, sabemos disso. Precisamos provar que merecemos progredir, e vamos conseguir se tivermos um desempenho melhor do que eles", disse Antonio Conte.