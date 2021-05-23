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futebol

Inter de Milão encerra temporada com goleada sobre a Udinese

Equipe de Antonio Conte deu show coletivo com todos os gols marcados por jogadores diferentes. Adversário não apresentou dificuldades na partida...
LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 11:49

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 11:49

Crédito: Inter de Milao derrota a Udinese com facilidade (MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão encerra a temporada da melhor maneira possível após a conquista do título do Campeonato Italiano. A equipe de Antonio Conte derrotou a Udinese por 5 a 0 com gols de Young, Eriksen, Lautaro, Perisic e Lautaro diante de mil pessoas que estiveram presentes no Giuseppe Meazza.ALTO ASTRALEm sua despedida do Campeonato Italiano, a Inter de Milão iniciou o encerramento da temporada da melhor maneira possível. Aos 8, Young aproveitou sobra de bola na pequena área e tocou por cima de Musso para abrir o marcador. Aos 44, Eriksen cobrou falta, contou com desvio na barreira, e ampliou o placar.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
PRESSÃOAos seis da segunda etapa, Lautaro recebeu bola de fora da área, driblou o defensor e finalizou com muito perigo para ótima defesa do compatriota. No minuto seguinte, Eriksen encontrou espaço da intermediária e bateu para outra intervenção de Musso. Aos 10, Hakimi sofreu pênalti e dessa vez o atacante argentino não desperdiçou a chance e marcou seu gol.
CHEIRO DE GOLConte mudou a equipe e promoveu as entradas de Perisic e Lukaku juntos. Na primeira chance do croata, o jogador recebeu pelo lado esquedo da área e marcou um golaço. Aos 25, Lukaku recebeu passe livre dentro da área, mas furou. Sánchez aproveitou a sobra, finalizou na trave e a bola bateu no belga para entrar no fundo das redes. Pereira descontou de penalti para a Udinese.

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