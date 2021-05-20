Inter de Milão encerra Italiano com presença de público no estádio

Crédito: Jogadores da Inter irão erguer troféu de campeão italiano na frente de público (MIGUEL MEDINA / AFP

A Inter de Milão encerra sua participação no Campeonato Italiano neste domingo diante da Udinese e de mil pessoas que estarão presentes no Giuseppe Meazza. A prefeitura liberou a presença de convidados, como funcionários, familiares e patrocinadores.Além do público que estará dentro do estádio, cerca de 4500 torcedores irão promover uma manifestação de apoio ao time do lado de fora. A Prefeitura delimitou uma área de 19 mil metros quadrados para que os fãs possam se aglomerar.

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Na última quarta-feira, a Juventus conquistou a Copa da Itália contra a Atalanta com a presença de pouco mais de quatro mil torcedores no Mapei Stadium, casa do Sassuolo. O evento serviu como teste para os jogos da Eurocopa que serão disputados em Roma.