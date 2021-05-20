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Inter de Milão encerra Italiano com presença de público no estádio

Prefeitura de Milão liberou a presença de mil pessoas no Giuseppe Meazza para ver equipe erguer o troféu de campeã nacional. Torcedores farão festa do lado de fora...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 14:09
Crédito: Jogadores da Inter irão erguer troféu de campeão italiano na frente de público (MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão encerra sua participação no Campeonato Italiano neste domingo diante da Udinese e de mil pessoas que estarão presentes no Giuseppe Meazza. A prefeitura liberou a presença de convidados, como funcionários, familiares e patrocinadores.Além do público que estará dentro do estádio, cerca de 4500 torcedores irão promover uma manifestação de apoio ao time do lado de fora. A Prefeitura delimitou uma área de 19 mil metros quadrados para que os fãs possam se aglomerar.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na última quarta-feira, a Juventus conquistou a Copa da Itália contra a Atalanta com a presença de pouco mais de quatro mil torcedores no Mapei Stadium, casa do Sassuolo. O evento serviu como teste para os jogos da Eurocopa que serão disputados em Roma.
Com isso, a Inter de Milão poderá erguer o troféu de campeã italiana na frente do público, ainda que limitado. O clube dirigido por Antonio Conte conquistou o título após 11 anos na fila.

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