Inter de Milão encara o lanterna e sonha com título Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Após vencer o Torino na última rodada, a Inter de Milão encara o Spal, lanterna do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). O time tenta recuperar a segunda colocação na competição, atualmente com a Atalanta, além de torcer por um tropeço da Juventus para manter o sonho de ganhar o título do torneio nesta temporada.

O técnico Antonio Conte não poderá contar com o atacante Lukaku mais uma vez e não acredita que o jogo será fácil pelo fato do adversário estar virtualmente rebaixado.

- Nós temos que jogar com o mesmo impulso e desejo que a gente vem mostrando, fazendo o nosso melhor para conquistar três pontos cruciais. Nossa atitude é mais importante que o oponente. As armadilhas estão ligadas à atenção. Di Biagio (técnico do Spal) é muito sério e preparado, sabe o que quer.

Além do atacante belga, o treinador pode ainda não contar com Vecino e Sensi, que se recuperam de lesões, para o duelo. Entretanto, Victor Moses e Barella podem ser opções. O comandante italiano também afirmou estar feliz com a campanha que vem sendo feita até o momento e mostrou confiança no grupo.