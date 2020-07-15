Inter de Milão encara o lanterna e sonha com título Italiano

Após vencer o Torino na última rodada, a Inter de Milão encara o Spal, lanterna do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). O time tenta recuperar a segunda colocação na competição, atualmente com a Atalanta, além de torcer por um tropeço da Juventus para manter o sonho de ganhar o título do torneio nesta temporada.
O técnico Antonio Conte não poderá contar com o atacante Lukaku mais uma vez e não acredita que o jogo será fácil pelo fato do adversário estar virtualmente rebaixado.
- Nós temos que jogar com o mesmo impulso e desejo que a gente vem mostrando, fazendo o nosso melhor para conquistar três pontos cruciais. Nossa atitude é mais importante que o oponente. As armadilhas estão ligadas à atenção. Di Biagio (técnico do Spal) é muito sério e preparado, sabe o que quer.
Além do atacante belga, o treinador pode ainda não contar com Vecino e Sensi, que se recuperam de lesões, para o duelo. Entretanto, Victor Moses e Barella podem ser opções. O comandante italiano também afirmou estar feliz com a campanha que vem sendo feita até o momento e mostrou confiança no grupo.
A Inter de Milão está com 68 pontos e em caso de vitória, pode garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões matematicamente. Mas além de conquistar os três pontos, deve torcer por um tropeço da Roma diante do Verona nesta quarta-feira.