Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão empata com o Hellas Verona e cai uma posição na tabela

Nerazzuris jogam melhor, dominam o adversário, mas não conseguem ser eficientes e perdem posição para a Atalanta no G-4 do Campeonato Italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 22:03

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:03

Crédito: Divulgação / Inter de Milão
No encerramento da 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou o Hellas Verona nesta quinta-feira e as equipes empataram em 2 a 2. Darko Lazovic e Miguel Veloso marcaram para o time da casa, enquanto Antonio Candreva e Federico Dimarco, contra, fizeram para o time de Milão. O resultado é ruim para a Inter, que perde a terceira posição para a Atalanta.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
SUSTO NO INÍCIOA Inter de Milão começou a partida tendo um susto logo nos primeiros minutos. Antes dos dois minutos de jogo, o Verona abriu o placar com um belíssimo gol de Lazovic. O meia recebeu belo lançamento de Dimarco, encarou a marcação, limpou Skriniar e, quase sem ângulo, marcou o gol.
VIRADA RÁPIDA NO SEGUNDO TEMPO​A Inter de Milão voltou para a etapa final se lançando ao ataque em busca do resultado positivo. Com menos de cinco minutos, os Nerazzuris chegaram ao empate com Candreva. Lukaku recebeu dentro da área, fez o pivô, e finalizou na trave. No rebote, o camisa 87 só teve o trabalho de empurrar para o gol. A virada veio cinco minutos depois. Candreva recebeu na direita, tentou o cruzamento para dentro da área, mas a bola desviou em Dimarco e morreu no fundo do gol.
DECEPÇÃO NO FIMQuando a vitória já parecia certa e o terceiro lugar mantido, o Verona conseguiu o empate aos 40 minutos da etapa final. Após linda jogada de Amir Rrahmani, Miguel Veloso recebeu na entrada da área e bateu forte para dar números finais ao jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados