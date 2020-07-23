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Inter de Milão empata com a Fiorentina em casa, e Juventus pode ser campeã nesta quinta-feira

Donos da casa pressionam, mas param em goleiro do time de Florença. Juventus, se vencer a Udinese, garante o título nacional pelo no ano seguido...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 22:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 22:12
Crédito: Claudio Villa / Inter de Milão
O Campeonato Italiano pode ser decidido nesta quinta-feira. A Inter de Milão recebeu a Fiorentina nesta quarta e as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, a Juventus, se vencer a Udinese, será campeã pela nona vez consecutiva.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A​No Estádio San Siro, a Inter bem que tentou a vitória, mas não conseguiu vencer o goleiro Pietro Terracciano, que foi o melhor em campo. O time da casa chegou com perigo três vezes ao gol do time de Florença. A primeira com Lukaku, a segunda com Alexis Sánchez, que parou na trave, e a terceira com Candreva, que balançou as redes, mas viu o gol ser anulado.
Com o resultado, o time de Antonio Conte chega aos 73 pontos e agora é o terceiro colocado. Como a Atalanta venceu na rodada, o time de Bérgamo agora é o vice-líder, com 74 pontos na competição do País da Bota.
Se a Inter vencesse, poderia impedir que a Juventus fosse campeã já nesta rodada. Caso a Velha Senhora derrote a Udinese, chegará aos 83 pontos e, a três jogos do fim, não poderá ser ultrapassada. A Atalanta pode chegar aos mesmos 83 pontos, mas perde para a Juve nos critérios de desempate.

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