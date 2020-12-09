Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se despedem da Liga dos Campeões após empate sem gols no San Siro

Crédito: Inter de Milão eShakhtar empatam sem gols -Reprodução Twitter

Caíram juntos. Nesta quarta-feira, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk empataram em 0 a 0, no San Siro, e deram adeus a Liga dos Campeões da Europa. Apenas a vitória daria a classificação para uma das duas equipes, que acabaram eliminadas juntas da competição.

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk ficou com os mesmos 8 pontos do Borussia Mönchengladbach, mas perdeu a vaga nos critérios de desempate. O time turco garantiu a vaga na Liga Europa com o terceiro lugar. A Inter de Milão amarga a última colocação no Grupo B com apenas seis pontos conquistados.

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O JOGO As equipe entraram em campo com esperanças de classificação, mas a Inter de Milão teve a iniciativa na partida. Com mais posse de bola, o time italiano chegou algumas vezes, mas sem assustar muito o goleiro Trubin durante toda primeira etapa.

As equipes voltaram para o segundo tempo sabendo que só a vitória interessava com os resultados de momento e, apesar de ter chances de se classificar, o Shakhtar continuou recuado e apostava em algum contra-ataque para tentar a vitória. Logo aos 7 minutos, a Inter mostrou que iria ser mais agressiva. Após cobrança de falta na área, Lukaku subiu no terceiro andar e mandou de cabeça no ângulo, obrigando o goleiro Trubin a fazer grande defesa.

Aos 18, o Shakhtar conseguiu encaixar um contra-ataque perigoso. Tetê saiu em velocidade e chutou forte de fora da área. Handanovic espalmou, Marlos pegou a sobra e bateu por cima.

Apesar de mais organizada em campo, a Inter de Milão não conseguia criar chances claras de gol. Aos 25, Lautaro Martinez aproveitou a sobra, mas colocou força demais na finalização e isolou.

A Inter era um deserto de ideias no ataque e Antônio Conte lançou Alexis Sanchez na partida. Aos 42, o chileno fez boa jogada e chutou forte, com perigo, por cima do gol.