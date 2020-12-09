Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se despedem da Liga dos Campeões após empate sem gols no San Siro
futebol

Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se despedem da Liga dos Campeões após empate sem gols no San Siro

Com a vitória do Real Madrid no outro jogo do grupo, só a vitória classificaria uma das duas equipes, mas o zero permaneceu no placar até o fim e ambas foram eliminadas...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 18:58
Crédito: Inter de Milão eShakhtar empatam sem gols -Reprodução Twitter
Caíram juntos. Nesta quarta-feira, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk empataram em 0 a 0, no San Siro, e deram adeus a Liga dos Campeões da Europa. Apenas a vitória daria a classificação para uma das duas equipes, que acabaram eliminadas juntas da competição.
Com o resultado, o Shakhtar Donetsk ficou com os mesmos 8 pontos do Borussia Mönchengladbach, mas perdeu a vaga nos critérios de desempate. O time turco garantiu a vaga na Liga Europa com o terceiro lugar. A Inter de Milão amarga a última colocação no Grupo B com apenas seis pontos conquistados.
>CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
O JOGO As equipe entraram em campo com esperanças de classificação, mas a Inter de Milão teve a iniciativa na partida. Com mais posse de bola, o time italiano chegou algumas vezes, mas sem assustar muito o goleiro Trubin durante toda primeira etapa.
As equipes voltaram para o segundo tempo sabendo que só a vitória interessava com os resultados de momento e, apesar de ter chances de se classificar, o Shakhtar continuou recuado e apostava em algum contra-ataque para tentar a vitória. Logo aos 7 minutos, a Inter mostrou que iria ser mais agressiva. Após cobrança de falta na área, Lukaku subiu no terceiro andar e mandou de cabeça no ângulo, obrigando o goleiro Trubin a fazer grande defesa.
Aos 18, o Shakhtar conseguiu encaixar um contra-ataque perigoso. Tetê saiu em velocidade e chutou forte de fora da área. Handanovic espalmou, Marlos pegou a sobra e bateu por cima.
Apesar de mais organizada em campo, a Inter de Milão não conseguia criar chances claras de gol. Aos 25, Lautaro Martinez aproveitou a sobra, mas colocou força demais na finalização e isolou.
A Inter era um deserto de ideias no ataque e Antônio Conte lançou Alexis Sanchez na partida. Aos 42, o chileno fez boa jogada e chutou forte, com perigo, por cima do gol.
O roteiro do final foi de pressão da Inter e o Shakhtar se segurando para garantir a vaga na Liga Europa. Com direito ao goleiro Handanovic na área nos últimos lances, a Inter tentou alguns chuveirinho, mas não teve sucesso e acabou eliminada da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados