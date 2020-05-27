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Inter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornal

Venda de atacante pode tornar mais difícil a transferência de Lautaro Martínez para o Barcelona por um valor menor do que o clube italiano pretende receber...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 11:56

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 11:56

Crédito: Icardi deve ser contratado em definitivo pelo Paris Saint-Germain (MARTIN BUREAU / AFP
Os dirigentes da Inter estão trabalhando para fecharem um acordo com o Paris Saint-Germain em relação a venda de Icardi, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. A informação divulgada é que as equipes chegaram em um consenso e o argentino deve ser liberado por cerca de 60 milhões de euros (R$ 353 milhões).
O diário também indica que a concretização deste negócio pode dificultar a venda de Lautaro Martínez, pois os italianos não cederiam as pretensões financeiras do Barcelona. Com o dinheiro de Icardi em caixa, não haveria necessidade ou pressa para se desfazer do seu camisa 10 e, com isso, buscar o melhor acordo possível.
A Inter de Milão não tinha intenção em manter o atacante emprestado ao PSG nesta temporada, mas tentava alinhar um valor para que uma transferência fosse concluída. O vínculo de empréstimo do argentino vai se encerrar nos próximos quatro dias, mas a expectativa no momento é de que o atleta permaneça na França.E MAIS:Messi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebolKimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezesJornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023Caballero diz que sofreu ameaças de morte após falhas na Copa do Mundo E MAIS:

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