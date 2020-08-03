Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Milão e Manchester United entram em acordo por Alexis Sánchez

Imprensa italiana dá acordo como certo e afirma que anúncio deve acontecer ainda nesta semana, após duelo dos italianos pela Liga Europa contra o Getafe...
LanceNet

03 ago 2020 às 10:33

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:33

Crédito: AFP
A Inter de Milão entrou em acordo com o Manchester United pela contratação definitiva do atacante Alexis Sánchez, de acordo com o “Corriere della Serra”. As informações apontam que o acordo encontrado por Giuseppe Marotta, diretor esportivo da equipe italiana, foi pelo pagamento de 13,5 milhões de libras (R$ 92 milhões). O anúncio deve acontecer após o duelo pela Liga Europa contra o Getafe nesta quarta-feira.O acordo é muito bom para o clube inglês que tentava se livrar do salário de 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) semanais pelo chileno, uma vez que o atleta não vinha sendo aproveitado e justificando seus ganhos no time comandado por Solskjaer. O jogador vem recuperando a boa forma após muitas lesões que atrapalharam seu futebol nos Red Devils.
Um dos grandes problemas que atrapalhava a contratação era justamente a questão salarial, pois a Inter de Milão, durante o empréstimo, pagava apenas cerca de 150 mil libras por semana (R$ 1 milhão). No entanto, segundo a imprensa italiana, Sánchez deve aceitar redistribuir seu salário por um contrato que deve durar até 2023.
Com a saída do chileno de 31 anos e a não obrigação de seguir pagamento parte do seu salário, o Manchester United terá uma saúde financeira melhor para investir em atletas que possam agregar na próxima temporada, como no caso de Jadon Sancho. O time do Old Trafford também busca outras peças para reforçar o jovem, mas competente plantel.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados