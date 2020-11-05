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futebol

Inter de Milão e Lautaro discutem renovação de contrato nesta semana

Jogador tem vínculo até 2023 com clube italiano, mas quer colocar cláusula de rescisão em seu acordo para facilitar uma possível saída da Inter de Milão nas próximas janelas...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 10:15

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:15

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Uma reunião entre os dirigentes da Inter de Milão e os representantes de Lautaro Martínez está prevista para acontecer esta semana, segundo o “Corriere dello Sport”. Apesar do vínculo até 2023, o clube italiano quer ampliar o contrato do argentino, mas o atacante exige que haja uma cláusula de rescisão no acordo.Este é o principal ponto de discrepância entre as partes, pois a Inter não quer correr o risco de perder o atacante nas próximas janelas, como quase aconteceu no último mercado de transferências em que o atleta se aproximou do Barcelona. O clube quer ter controle total nas negociações para uma futura venda do jovem.
O camisa 10 chama atenção em sua terceira temporada no futebol italiano. Em nove partidas realizadas na época atual, Lautaro Martínez já anotou quatro gols e foi responsável por duas assistências. Os números chamam a atenção dos principais clubes europeus para as próximas janelas.

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