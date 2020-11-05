Inter de Milão e Lautaro discutem renovação de contrato nesta semana

Uma reunião entre os dirigentes da Inter de Milão e os representantes de Lautaro Martínez está prevista para acontecer esta semana, segundo o “Corriere dello Sport”. Apesar do vínculo até 2023, o clube italiano quer ampliar o contrato do argentino, mas o atacante exige que haja uma cláusula de rescisão no acordo.Este é o principal ponto de discrepância entre as partes, pois a Inter não quer correr o risco de perder o atacante nas próximas janelas, como quase aconteceu no último mercado de transferências em que o atleta se aproximou do Barcelona. O clube quer ter controle total nas negociações para uma futura venda do jovem.
O camisa 10 chama atenção em sua terceira temporada no futebol italiano. Em nove partidas realizadas na época atual, Lautaro Martínez já anotou quatro gols e foi responsável por duas assistências. Os números chamam a atenção dos principais clubes europeus para as próximas janelas.