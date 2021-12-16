Inter de Milão e KTO fecham parceria de negócios para as Américas do Sul e Central

A KTO termina o ano com um anúncio de peso: ela foi nomeada como Parceira Regional Oficial para a América Central e do Sul pelo FC Internazionale Milano, clube italiano que dispensa apresentações. A empresa será a Parceira Oficial Regional para América Central e do Sul do time de Milão. Este acordo vai resultar em uma série de iniciativas de marketing, incluindo a exibição do logo da KTO durante os jogos domésticos do Inter em San Siro.

-A nova parceria com a Inter representa um marco importante para a KTO- comenta Franco Oggiano, Diretor de Marketing da casa de apostas.

-Estamos orgulhosos de trabalhar ao lado de um aclamado clube de futebol que representa a mesma motivação e paixão pelo esporte que a KTO, e estou certo de que a exposição será benéfica para ambas as partes- ressalta o executivo.O acordo inclui uma série de iniciativas de marketing com o objetivo de aumentar o engajamento dos fãs e o conhecimento da marca na região. Isso, além da exposição da KTO em campo durante os jogos domésticos do Inter em San Siro, graças à inovadora tecnologia de geolocalização Digital Overlay®️ adotada pelo clube.

A KTO é uma empresa global especializada em iGaming. Desde a sua criação em 2018, tornou-se rapidamente uma marca líder graças às suas estratégias de marketing localizadas e valores centrados no cliente. A marca é reconhecida por seu apoio ao desenvolvimento do esporte regional e também por oferecer uma plataforma online altamente inovadora que cobre os maiores eventos esportivos de todo o mundo.