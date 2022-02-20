Inter de Milão é derrotada pelo Sassuolo no San Siro e perde chance de assumir a liderança

Em casa, a Inter de Milão foi derrotada pelo Sassuolo por 2 a 0 e perdeu a chance de assumir a ponta da tabela do Campeonato Italiano. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Napoli, que joga nesta segunda contra o Cagliari.SASSUOLO NA FRENTE!A Inter de Milão controlava a posse de bola, mas quem saiu na frente foi o Sassuolo. Aos oito minutos, Berardi roubou a bola de Çalhanoglu no meio, carregou e tocou para Raspadori, que chutou por baixo do goleiro e abriu o placar no San Siro.
AMPLIOU!Apesar da superioridade ofensiva da Inter, o Sassuolo marcou mais um gol ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Traoré cruzou na medida para Scamacca, livre de marcação, acertar uma bela cabeçada para o gol, a bola ainda bateu na trave antes de entrar no fundo das redes.
NÃO VALEU!A Inter de Milão até achou um gol nos acréscimos da etapa final, mas após a revisão no VAR, a arbitragem anulou o gol de De Vrij.
TABELAA liderança do Campeonato Italiano segue com o Milan, mesmo tendo tropeçado na rodada, empatando com a Salernitana. A Inter de Milão, portanto, fica dois pontos atrás do líder, mas pode ser ultrapassada em caso de vitória do Napoli.