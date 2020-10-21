Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach empatam pela Champions em jogo eletrizante

Em um jogo de tempos distintos, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach empataram em 2 a 2 na estreia da Liga dos Campeões em jogo disputado no San Siro. Lukaku (duas vezes) marcou para os donos da casa, enquanto Bensebaini e Hofmann fizeram para os alemães.
PRIMEIRO TEMPO MORNOA etapa inicial foi de dar sono a quem assistiu o jogo. Jogando em casa, a Inter até tentou buscar o gol da equipe alemã, mas não foi muito eficiente. A melhor chance do primeiro tempo ficou por conta de Lukaku, que finalizou uma bola rente à trave. O Borussia Mönchengladbach não assustou e sequer chutou ao gol de Handanovic.
VOLTOU COM TUDOSe o primeiro tempo não foi dos mais animadores, o time de Antonio Conte tratou de dar emoção ao jogo logo no início da etapa final. Nos primeiros minutos, Lautaro Martínez recebeu cruzamento da direita e cabeceou errado. D’Ambrosio se esforçou, evitou a saída de bola e tocou para Darmian, que tentou fazer o gol, mas foi travado. A bola sobrou para Lukaku, que só precisou empurrar para o fundo das redes.
AUXÍLIO DO VARAos 15 minutos do segundo tempo, o atacante Marcus Thuram foi derrubado por Arturo Vidal dentro da área. No entanto, o árbitro da partida, Björn Kuipers, da Holanda, mandou seguir. Com a ajuda da tecnologia, o juiz voltou atrás na sua decisão e marcou a penalidade, que Ramy Bensebaini bateu bem e fez.
FINAL ELETRIZANTEAos 38 minutos do segundo tempo, Neuhaus lançou para Hofmann do campo de defesa e o camisa 23 invadiu a área para bater por baixo das pernas de Handanovic e virar o jogo. O lance foi confirmado depois da ajuda do VAR. Quando a vitória dos visitantes parecia certa, Lukaku apareceu para empatar o jogo mais uma vez. Após cobrança de escanteio, Bastoni desviou de cabeça e o belga, dentro da pequena área, tocou para fazer o gol que deu números finais.
OUTROS RESULTADOS DO DIARed Bull Salzburg 2 x 2 Lokomotiv MoscouReal Madrid 2 x 3 Shakhtar DonetskAjax 0 x 1 LiverpoolMidtjylland 0 x 4 AtalantaOlympiacos 1 x 0 Olympique de MarselhaBayern de Munique 4 x 0 Atlético de MadridManchester City 3 x 1 Porto