Inter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idade

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Apesar do interesse de Antonio Conte em Arturo Vidal, o chileno enfrenta uma barreira dos dirigentes da Inter de Milão. O 'Tuttosport' informa que Marotta, gerente esportivo do clube, descartou a contratação do meio-campista por conta de sua idade avançada.

A Inter de Milão não quer incluí-lo em uma operação por Lautaro Martínez e nem contratá-lo em definitivo. Marotta entende que o meio-campista chileno não tem o perfil que o clube italiano procura na próxima temporada.