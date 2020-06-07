Inter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idade

Apesar do interesse de Antonio Conte em Arturo Vidal, o chileno enfrenta uma barreira dos dirigentes da Inter de Milão. O 'Tuttosport' informa que Marotta, gerente esportivo do clube, descartou a contratação do meio-campista por conta de sua idade avançada.
A Inter de Milão não quer incluí-lo em uma operação por Lautaro Martínez e nem contratá-lo em definitivo. Marotta entende que o meio-campista chileno não tem o perfil que o clube italiano procura na próxima temporada.
A publicação informa também que o nome de Radja Nainggolan, do Cagliari, é um dos favoritos para se juntar ao clube italiano.E MAIS:Junior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por LautaroCavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de MadridLulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo IwataBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliRakitic está confiante em permanência no Barcelona E MAIS: