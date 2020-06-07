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futebol

Inter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idade

Apesar do interesse de Conte pelo chileno, os dirigentes
do clube italiano querem opções mais jovens...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2020 às 17:03

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 17:03

Crédito: AFP
Apesar do interesse de Antonio Conte em Arturo Vidal, o chileno enfrenta uma barreira dos dirigentes da Inter de Milão. O 'Tuttosport' informa que Marotta, gerente esportivo do clube, descartou a contratação do meio-campista por conta de sua idade avançada.
A Inter de Milão não quer incluí-lo em uma operação por Lautaro Martínez e nem contratá-lo em definitivo. Marotta entende que o meio-campista chileno não tem o perfil que o clube italiano procura na próxima temporada.
A publicação informa também que o nome de Radja Nainggolan, do Cagliari, é um dos favoritos para se juntar ao clube italiano.E MAIS:Junior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por LautaroCavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de MadridLulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo IwataBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliRakitic está confiante em permanência no Barcelona E MAIS:

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