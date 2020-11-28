Inter de Milão derrota o Sassuolo e assume a vice-liderança do Italiano

Em confronto direto do G4 do Italiano, a Internazionale de Milão foi à Emília-Romanha e derrotou o Sassuolo por 3 a 0, na manhã deste sábado, em jogo que abriu a nona rodada do campeonato. Os gols foram marcados por Alexis Sanchéz, Chiriches, contra, e Gagliardini.
Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 18 ponto, assume a vice-liderança da competição e está atrás apenas do rival Milan, que tem 20 em oito jogos. O terceiro colocado é o próprio Sassuolo, também com 18. Roma (17), Juventus (16) e Napoli (14) completam o G6. Todos, claro, com um jogo a menos.
O jogo
Apesar do resultado, a Inter de Milão sofreu na partida, teve menos posse de bola (61 a 39), apenas uma finalização a mais (4 a 3) e mais defesas do goleiro Handanovic (3 a 1). Boa parte dessa dificuldade explica-se pela qualidade do adversário e também pelos desfalques de Kolaov, Nainggolan e Vecino, machucados. O craque Lukaku, poupado, só entrou aos 34 do segundo tempo.
Logo aos quatro minutos, Lautaro Martinez deu bom passe para Alexis Sanchez chutar bem e abrir o placar para os visitantes. Dez minutos depois, Chiriches tentou afastar um cruzamento e, sem querer, fez gol contra: 2 a 0. O zagueiro, aliás, não estava num bom dia, saiu machucado e deu lugar a Marlon, ex-Fluminense e Barcelona.
A partir daí, a Inter passou a administar o placar, embora sofresse na defesa. Aos 15 da etapa complementar, Gagliardini entrou bem na área e deu números finais à partida.
Próximos jogos
No próximo sábado, a Inter recebe o Bologna, às 16h45 enquanto o Sassuolo visita a Roma, no dia seguinte, às 11h.