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Inter de Milão constrói resultado no primeiro tempo e vence o Hellas Verona pelo Campeonato Italiano

Time comandado por Simone Inzaghi domina o início da partida, vai para o intervalo vencendo por 2 a 0 e soma mais três pontos na briga pelo bicampeonato consecutivo...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 14:53
Forza, Nerazzurri. Neste sábado, pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu o Hellas Verona no San Siro e o time comandado por Simone Inzaghi venceu o adversário por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nicolò Barella e Edin Dzeko.PRESSÃOJogando em casa, a Inter de Milão não deu sossego para o Hellas Verona e mandou na partida desde o início. Aos 21 minutos, Perisic fez bela jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave para Barella chegar batendo de primeira para abrir o marcador.
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OPORTUNISMOMenos de dez minutos depois, Dimarco cobrou escanteio pela esquerda na primeira trave e Perisic desviou de cabeça. A bola sobrou do outro lado para Dzeko, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fazer o segundo da Nerazzurri.
TIROU O PÉCom a vantagem confortável no placar, a Inter de Milão tirou o pé do acelerador no segundo tempo e se poupou. A Nerazzurri até criou algumas chances, mas não teve o mesmo ímpeto que demonstrou ao longo dos 45 minutos iniciais.
SITUAÇÃOCom a vitória, a Inter chegou aos 66 pontos e dormirá na vice-liderança. O Napoli, entretanto, joga neste domingo e pode retomar o segundo lugar, assim como o líder Milan, que pode ampliar a vantagem. A Nerazzurri, porém, tem um jogo atrasado ainda. O Hellas Verona tem 45 pontos, na nona posição.
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SEQUÊNCIA​A Inter de Milão volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Spezia pelo Campeonato Italiano, desta vez fora de casa. O Hellas Verona, por outro lado, joga somente no dia 18, contra a Atalanta, fora de casa.
Crédito: Dzekoéovice-artilheirodaInterdeMilãonoCampeonatoItalianocom13golsfeitos(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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