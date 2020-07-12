Inter de Milão busca recuperação contra o Torino no Giuseppe Meazza

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Nesta segunda, a Inter de Milão volta a campo pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe recebe o Torino no Giuseppe Meazza, às 16h45 (horário de Brasília). O time dirigido por Antonio Conte tenta se recuperar na tabela, e caso vença a partida, pode ultrapassar a Atalanta, e reassumir a terceira colocação do Campeonato Italiano.

Em entrevista coletiva, Antonio Conte destacou a qualidade do adversário, comentou o ritmo de jogos no retorno do Calcio e ressaltou que os últimos nove gols dos Nerazzurri foram marcados por nove jogadores diferentes. Cabe destacar que a equipe jogará a terceira partida em nove dias.

- A qualidade do time do Torino é obviamente superior à sua posição na mesa neste momento. . Eles definitivamente começaram a temporada com outros objetivos em mente. Eles têm um elenco de qualidade real com alguns jogadores excelentes, são um time muito forte, estão redescobrindo o caminho e vão querer ir a San Siro para ter um bom desempenho e obter os pontos . Do nosso lado, queremos ganhar o jogo - ressaltou.

- Esse sempre foi o caso. Isso está acontecendo de maneira ainda mais frequente para a Inter este ano, porque estamos enchendo a área da oposição com mais jogadores para tornar nosso jogo de ataque mais imprevisível. Acho que estamos no caminho certo, estamos fazendo coisas boas. No entanto, é óbvio que desenhar jogos em vez de vencê-los pode levar a avaliações menos positivas da equipe - completou.