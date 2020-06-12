Inter de Milão busca Federico Chiesa, da Fiorentina, para substituir Lautaro

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Com a iminente saída de Lautaro Martínez para o Barcelona, a Inter de Milão segue monitorando o mercado para a próxima temporada. Com isso, a equipe nerazzurri busca um substituto para o atacante argentino, que deseja jogar ao lado de Messi, e o nome da vez é o de Federico Chiesa, da Fiorentina. O atacante italiano está avaliado em torno de 70 milhões de euros (R$ 393 milhões).

Contudo, a luta pela contratação do jovem, de 22 anos, deve ser intensa, já que a Juventus também tem interesse em contar com o atleta para a próxima temporada. O treinador Antonio Conte deseja contratar o atleta, pois enxerga potencial, qualidade e melhoria no elenco projetando o futuro. Todavia, o alto valor do italiano é um dos problemas em meio à crise financeira devido à pandemia.