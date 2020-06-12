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futebol

Inter de Milão busca Federico Chiesa, da Fiorentina, para substituir Lautaro

Com a iminente saída do argentino para o Barcelona, equipe nerazzurri busca substituto, e nome de jovem italiano é a bola da vez. Ele está avaliado em torno de 70 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 12:26

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 12:26

Crédito: Reprodução/Twitter
Com a iminente saída de Lautaro Martínez para o Barcelona, a Inter de Milão segue monitorando o mercado para a próxima temporada. Com isso, a equipe nerazzurri busca um substituto para o atacante argentino, que deseja jogar ao lado de Messi, e o nome da vez é o de Federico Chiesa, da Fiorentina. O atacante italiano está avaliado em torno de 70 milhões de euros (R$ 393 milhões).
Contudo, a luta pela contratação do jovem, de 22 anos, deve ser intensa, já que a Juventus também tem interesse em contar com o atleta para a próxima temporada. O treinador Antonio Conte deseja contratar o atleta, pois enxerga potencial, qualidade e melhoria no elenco projetando o futuro. Todavia, o alto valor do italiano é um dos problemas em meio à crise financeira devido à pandemia.
Desde que subiu aos profissionais, em 2016, o jogador disputou 139 partidas e marcou 31 gols com a camisa do clube 'viola'. Nesta temporada, a estrela emergente fez seis tentos e cinco assistências, atraindo a atenção dos principais clubes do país e sendo um dos destaques do Campeonato Italiano.E MAIS:Cavani não diminui pedida salarial: 12 milhões de euros por anoDortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um anoAtivista LGBTI+ pede na Justiça apreensão do passaporte de NeymarFIFA permite que jogadores atuem por três clubes na mesma temporadaTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos pais E MAIS:

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